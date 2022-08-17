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Leonel Ximenes

Empresária viaja de férias e perde tudo em incêndio no ES

Para aumentar o drama, o imóvel onde funcionava o ateliê de bolos e doces é alugado, o que aumentará o prejuízo dela

Públicado em 

17 ago 2022 às 18:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A destruição provocada pelo incêndio no ateliê de bolos em Jardim Marilândia
A destruição provocada pelo incêndio no ateliê de bolos em Jardim Marilândia Crédito: Divulgação
Havia três anos que a empresária Taylanne da Silva Euzebio, de 27 anos, não tirava férias. Finalmente ela conseguiu uma folga na sua agenda apertada no ateliê de bolos que comanda em Jardim Marilândia, em Vila Velha, e foi passar dez dias descansando em São Paulo. E foi na capital paulista, pelo celular, que ela recebeu da sogra a pior notícia da sua vida: o imóvel onde funcionava sua confeitaria pegou fogo na tarde desta terça-feira (16). Praticamente tudo foi destruído.
Além das janelas que precisaram ser quebradas e a porta arrombada, o fogo destruiu as duas geladeiras que tinha, microondas, armários com todos os insumos e louças. O banheiro e outros dois cômodos também foram destruídos.
“Ainda não sabemos ao certo a proporção do estrago, se dá para salvar alguma coisa. O corredor do prédio está sem metade do teto, que era de forro de PVC, e as paredes do ateliê foram todas queimadas. Toda a eletricidade foi danificada, além da pintura e piso”, descreve e lamenta a empresária.

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O drama acabou sendo maior porque Taylanne não conseguiu antecipar sua volta para Vila Velha como desejava, na mesma terça-feira, de avião. Ela está retornando hoje (17) de São Paulo, de ônibus, e chega no final da manhã desta quinta (18).
"Estou buscando identificar o tamanho do prejuízo e volto a trabalhar muito em breve. Com ou sem material, vou fazer meus bolos em casa, até arrumar outro lugar"
Taylanne da Silva Euzebio - Empresária
Para piorar a situação, o imóvel incendiado é alugado. “Eu trabalho no ateliê há cerca de um ano e produzo bolos festivos e doces para delivery. Por se tratar de um local alugado, preciso estimar o valor de tudo o que foi destruído e arcar com o prejuízo, já que o incêndio teve início no ateliê”, admite a empresária, que tem 13,6 mil seguidores no Instagram (Doçuras da Tay).
Segundo Taylanne, a perícia foi ao local nesta quarta-feira e identificou que o fogo começou em um transformador, mas o laudo completo só sai em 20 dias.
Por enquanto, o único consolo da empresária é a solidariedade no momento mais difícil da vida dela. Amigos estão mobilizados e criaram uma vaquinha na internet para ajudá-la a reconstruir tudo. E ela avisa: vai trabalhar muito em breve, nem que seja em outro lugar.
Força, Taylanne!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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