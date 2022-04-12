Incêndio criminoso que causou tragédia em Linhares será discutido nos EUA

Pela primeira vez, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp)
, um Corpo de Bombeiros Militar do Brasil fará uma apresentação na International Training and Conference (ITC), o maior evento internacional na área de investigação de incêndios e explosões do mundo.
Cinco oficiais investigadores de incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES)
participam da conferência, que será realizada durante toda esta semana. Um deles, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão de Bombeiros, investigador de incêndios da Corporação e CFI (Certified Fire Investigator - IAAI), representará a instituição com uma palestra, nesta quarta-feira (13), sobre um caso real ocorrido no Estado.
A ITC é o maior e mais importante Fórum Mundial na área de investigação de incêndios e explosões, organizado pela International Association of Arsons Investigators (IAAI). Da conferência participam profissionais do mundo todo, com o objetivo de troca de conhecimentos, informações e experiências.
Este ano, a conferência ocorre na cidade de Jacksonville, Flórida (EUA
), com apresentações de trabalhos, estudos de casos, novas tecnologias e diversas capacitações, contando com a participação de 700 investigadores de incêndios de 28 países.
O comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, que também é investigador de incêndios e chefia a equipe de oficiais nos EUA, enfatizou a importância da atividade para o desenvolvimento da segurança contra incêndio e considerou essa participação na conferência um momento histórico para os Corpos de Bombeiros Militares do Brasil.
“A atividade de perícia de incêndios e explosões no Brasil
tem avançado, devido ao benchmarking realizado pelo CBMES em outros países. Dessa forma, estamos colaborando para que novas tecnologias e processos de prevenção de incêndios sejam aplicados pelos Corpos de Bombeiros, bem como com a melhor elucidação das causas dos incêndios, como foi o incêndio em Linhares com o óbito de duas crianças”, afirmou.