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Leonel Ximenes

Incêndio criminoso que causou tragédia em Linhares será discutido nos EUA

Corpo de Bombeiros do ES representa o Brasil no maior evento internacional na área de investigação de incêndios e explosões do mundo

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 02:11

Públicado em 

12 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os representantes do Corpo dos Bombeiros do ES na conferência nos EUA
Os representantes do Corpo dos Bombeiros do ES na conferência nos EUA Crédito: Corpo de Bombeiros/ES
Pela primeira vez, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), um Corpo de Bombeiros Militar do Brasil fará uma apresentação na International Training and Conference (ITC), o maior evento internacional na área de investigação de incêndios e explosões do mundo.
Cinco oficiais investigadores de incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) participam da conferência, que será realizada durante toda esta semana. Um deles, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão de Bombeiros, investigador de incêndios da Corporação e CFI (Certified Fire Investigator - IAAI), representará a instituição com uma palestra, nesta quarta-feira (13), sobre um caso real ocorrido no Estado.
Trata-se do incêndio ocorrido no município de Linhares, em 2018, que levou à morte de duas crianças. “Nos últimos anos avançamos de maneira extraordinária na temática da investigação de incêndio e conseguimos, hoje, colaborar para o aprimoramento de todos os investigadores. No Brasil, possuímos experiências muito ricas em informações para estudos de casos que podem ser usados para a troca de experiências em todo o mundo”, destacou o tenente-coronel Paiva.

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A ITC é o maior e mais importante Fórum Mundial na área de investigação de incêndios e explosões, organizado pela International Association of Arsons Investigators (IAAI). Da conferência participam profissionais do mundo todo, com o objetivo de troca de conhecimentos, informações e experiências.
A ITC é o maior e mais importante Fórum Mundial na área de investigação de incêndios e explosões
A ITC é o maior e mais importante Fórum Mundial na área de investigação de incêndios e explosões Crédito: Corpo de Bombeiros/ES
Este ano, a conferência ocorre na cidade de Jacksonville, Flórida (EUA), com apresentações de trabalhos, estudos de casos, novas tecnologias e diversas capacitações, contando com a participação de 700 investigadores de incêndios de 28 países.

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O comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, que também é investigador de incêndios e chefia a equipe de oficiais nos EUA, enfatizou a importância da atividade para o desenvolvimento da segurança contra incêndio e considerou essa participação na conferência um momento histórico para os Corpos de Bombeiros Militares do Brasil.
“A atividade de perícia de incêndios e explosões no Brasil tem avançado, devido ao benchmarking realizado pelo CBMES em outros países. Dessa forma, estamos colaborando para que novas tecnologias e processos de prevenção de incêndios sejam aplicados pelos Corpos de Bombeiros, bem como com a melhor elucidação das causas dos incêndios, como foi o incêndio em Linhares com o óbito de duas crianças”, afirmou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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