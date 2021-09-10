Conheça a primeira major mulher do Corpo de Bombeiros do ES

Lorena Sarmento é a primeira major mulher no Corpo de Bombeiros do Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

A história de Lorena Sarmento Rezende, de 38 anos, com o Corpo de Bombeiros começou há 19 anos, quando ela decidiu prestar vestibular na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para disputar uma das três vagas disponíveis na ocasião para se tornar bombeiro combatente no Estado — forma como era feita a seleção na época. E, neste mês, ela deu mais um passo importante nessa relação: se tornou a primeira mulher a ser promovida a major na corporação no Estado.

"Eu decidi prestar por influência de outro amigo meu que já tinha passado e ido para Brasília (onde fica a academia militar). Ele falou que eu deveria tentar. Eu passei e durante todo o primeiro ano de academia eu tive vontade de "matar" ele. O primeiro ano é tudo, menos bom. Mas depois tive a sensação de paz por ter a convicção da escolha que fiz", contou.

Lorena foi a primeira bombeira combatente, a primeira tenente e a primeira capitã da corporação no estado. Apenas alguns anos depois que outra mulher passou no concurso e se juntou a ela na corporação. Antes disso, mulheres ocuparam apenas funções administrativas no Corpo de Bombeiros.

"Fui primeira aspirante, primeira tenente, primeiro tudo. E demorou muito porque o quadro do Corpo de Bombeiros não tinha vaga para ser promovido. Fazia 11 anos que eu era capitã" Lorena Sarmento Rezende - Major do Corpo de Bombeiros do Espirito Santo

Promovida no último dia 3, a capixaba conquistou o posto de primeira mulher da história a alcançar o oficialato superior da corporação, composto pelos mais altos cargos da carreira militar. Acima da patente de major, estão apenas os cargos de tenente-coronel e coronel.

PERDA PARA A COVID-19

A major atribui a conquista ao incentivo e apoio do pai, que — infelizmente — não pôde estar presente para ver a nomeação. "Eu perdi o meu pai recentemente para a Covid-19 e ele era um grande admirador meu, tinha muito orgulho de mim. O fato que contribuiu para as minhas escolhas foi ter um pai que jamais me limitou por ser mulher. Eu nunca ouvi dele discurso desmotivador", relembrou.

Lorena Sarmento é a primeira major mulher no Corpo de Bombeiros do Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

A sensação de ser a única mulher em um lugar já era familiar. Com aptidão para as áreas de Exatas, ela se acostumou a estar em espaços tidos como "masculino".

"Eu participava de olimpíadas de matemática e física e era muito comum ser a única mulher do lugar. Para mim, sempre foi muito tranquilo transitar nesses espaços. Isso nunca fez parte da minha vida e meu pai desempenhou um papel importante nisso", pontuou.

PROXIMIDADE COM A POPULAÇÃO

Um dos pontos listados como motivos de comemoração pela major é a proximidade que terá com a população. Até então, ela ocupava o cargo de capitão gerente de vistorias, trabalhando no setor que gerenciava a atividade técnica de todo o Estado. A partir da próxima segunda-feira (13), vai atuar na Defesa Civil Estadual.

"É um departamento novo para mim, nunca trabalhei lá e vai ser uma coisa nova, mas estou muito motivada para ficar mais perto da assistência à população. Sempre que tiver um desastre no Estado, o meu departamento vai estar fortemente atuando", explicou.

IMPORTÂNCIA DA REPRESENTATIVIDADE

Casada com outro integrante da corporação e mãe da Mel, uma menina de 3 anos que já sonha em ser bombeira, a major acredita que o principal recado que pode ser dado para as meninas, inclusive para sua filha, é o de não se deixar intimidar.

"Não se intimide com a opinião alheia. Temos que seguir os nossos desejos, nossos sonhos, e lutar para que eles se realizem. Estamos em uma sociedade ainda muito tradicional que tem o modelo de mulher como papel secundário na economia e mercado de trabalho, mas é a gente que faz a nossa história”, aconselhou.

Lorena Sarmento é a primeira major mulher no Corpo de Bombeiros do Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

Apesar de acreditar que a demora para ter uma mulher ocupando o cargo tem a ver, principalmente com a forma técnica como as promoções são conquistadas (ocupa a vaga os oficiais mais antigos), a militar pontuou sobre a importância da representatividade.

"Nós, mulheres, podemos ocupar quaisquer espaços de poder e é importante que a gente ocupe porque as conquistas só vêm com representatividade. Não conseguimos avançar em muitas questões de gênero e equidade por falta de representatividade feminina nos cargos políticos. É importante que as mulheres se dispam desses preconceitos e modelos mentais que as limitam ou limitam seus sonhos " Lorena Sarmento Rezende - Major do Corpo de Bombeiros do Espirito Santo