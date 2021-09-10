ES terá 1ª brigada dos Bombeiros no Brasil formada por pessoas com Down

Pessoas com síndrome de Down
no Espírito Santo
serão contempladas por uma iniciativa pioneira no Brasil
: elas serão capacitadas como brigadistas eventuais pelo Corpo de Bombeiros
, por meio de uma parceria com a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Síndrome de Down do Espírito Santo, a Vitória Down
. A aula inaugural aconteceu nesta sexta-feira (10), quando alunos iniciaram uma formação com carga horária de 20h para integrarem a Brigada 21
, atuando como brigadistas eventuais no combate a incêndios.
Segundo a corporação, a aula inaugural foi marcada por uma visita dos alunos às instalações do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros e à sede do 1º Batalhão, ambos na Enseada do Suá, em Vitória
. Os futuros brigadistas eventuais conheceram as viaturas e os equipamentos usados pelos bombeiros.
A tenente Andresa, do Corpo de Bombeiros, explica que a iniciativa permite que essas pessoas tenham conhecimento para prevenir e combater incêndios.
"Eles serão certificados como brigadistas eventuais, ou seja, poderão acrescentar ao currículo deles este conhecimento. Para nós, além da questão da inclusão no nosso meio, a ação é importante para repassar técnicas de prevenção, permitindo que eles saibam o que fazer diante de algumas situações. Então terão certificados oficiais. O que mudaremos, no caso desses alunos, é a forma de ensinar, mas os conhecimentos serão os mesmos. Em casos de emergência, vão saber atuar dando um primeiro atendimento. Como brigadistas eventuais, eles aprendem noções de combate e prevenção a incêndios. Se houver incêndio, eles poderão atuar para minimizar os danos", explicou.
Para a coordenadora de oficinas da Vitória Down, Daniela Rosa, a iniciativa tem papel ainda mais fundamental durante o período de pandemia, já que esses alunos ficaram reclusos durante todo o tempo.
"A proposta é trazer todos os tipos de pessoas para conviver e nada melhor que essa turma com a síndrome. Os alunos ficaram 100% do tempo em casa durante esse momento (pandemia) porque têm problemas de imunidade e, alguns, até problemas cardíacos, fazendo parte do grupo com comorbidades. Será a primeira vez que farão uma atividade externa", disse.
Segundo Rosa, o Projeto Brigada 21 foi idealizado por um dos embaixadores da Associação Vitória Down, Marcel Carone, que também foi o responsável por unir as duas Instituições. O Corpo de Bombeiros adotou a ideia para a implantação do projeto-piloto. “É o primeiro do Brasil em que pessoas com a síndrome se tornarão brigadistas eventuais. E a aula inaugural de hoje (10) foi para que os alunos começassem a se ambientar. Eles foram recebidos pelo comandante-geral, junto às famílias, e apresentados aos instrutores, conheceram as viaturas, os instrumentos. Ao final, receberam uniformes de brigadistas que usarão durante a capacitação", acrescentou.
Ela explicou que embaixadores são pessoas que nos representam e divulgam as ações da instituição. "São um braço importante do nosso trabalho, na busca por expansão e parcerias".
Para possibilitar a capacitação dos alunos com Down, nesta quinta-feira (9), houve a formação de todos os instrutores que participarão do projeto. "Nós apresentamos aos Bombeiros a Vitória Down e as principais características das pessoas com a síndrome para ajudar na troca e na própria formação. Houve, ao longo do processo, a necessidade de adaptação de material, já que alguns jovens são verbais e outros não, alguns não são 100% aptos à leitura. Por isso, muitos materiais estão sendo adaptados, trazendo figuras, linguagem visual para auxiliar", finalizou a coordenadora.