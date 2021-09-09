Vitória é lugar de todas as cores e crenças

Ainda trazendo um raio-X da cidade, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 2019 indica que, no critério de declaração de cor ou raça, em relação ao total da população, 51,2% eram brancos em Vitória, 11,6% pretos e 35,8% pardos. A maior parte da população tem acima de 30 anos e salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 3,9 salários mínimos.