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Bairro Itapuã

Mulher vai parar em hospital após incêndio em prédio de Vila Velha

Fumaça foi vista de diversos pontos do município e chamou a atenção na tarde desta segunda-feira (25); fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2022 às 15:52

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 15:52

Uma fumaça que podia ser vista de alguns pontos de Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (25), chamou a atenção: era resultado de um incêndio que aconteceu em um prédio do bairro Itapuã
Altura da fumaça chamou a atenção de moradores Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma fumaça que podia ser vista de alguns pontos de Vila Velha chamou a atenção no início da tarde desta segunda-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi consequência de um incêndio que aconteceu em um prédio do bairro Itapuã. Uma mulher se sentiu mal e precisou ser levada ao hospital.
De acordo com a corporação, pessoas que ligaram pedindo ajuda disseram que o fogo parecia estar atingindo o primeiro andar do prédio. Chamas altas e muita fumaça podiam ser vistas de longe.
"No local, os militares constataram a presença das chamas e iniciaram o combate, tendo êxito em extinguir o incêndio. Não há registro de vítimas, mas uma mulher sentiu mal-estar e foi transportada pelos Bombeiros até o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, onde foi deixada aos cuidados da equipe médica. A Defesa Civil Municipal foi acionada", completou a nota do Corpo de Bombeiros.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Vila Velha, para mais detalhes sobre o caso junto à Defesa Civil Municipal. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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