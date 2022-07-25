Mulher vai parar em hospital após incêndio em prédio de Vila Velha

De acordo com a corporação, pessoas que ligaram pedindo ajuda disseram que o fogo parecia estar atingindo o primeiro andar do prédio. Chamas altas e muita fumaça podiam ser vistas de longe.

"No local, os militares constataram a presença das chamas e iniciaram o combate, tendo êxito em extinguir o incêndio. Não há registro de vítimas, mas uma mulher sentiu mal-estar e foi transportada pelos Bombeiros até o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, onde foi deixada aos cuidados da equipe médica. A Defesa Civil Municipal foi acionada", completou a nota do Corpo de Bombeiros.