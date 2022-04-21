Tragédia em Vila Velha é lembrada durante missa da Festa da Penha

"É o que pedimos diante do altar do Senhor, colocarmos nossas intenções pelas vítimas e conforto aos seus familiares", disse o padre Tárcio Rosa, que presidiu a celebração realizada pela área pastoral Serra-Fundão, com padres e seminaristas da região.
Ainda durante a celebração, que teve como tema a “Saúde das Relações'', o padre André de Paiva Oliveira, responsável pela homilia, destacou que a Festa da Penha nos desafia a refletir sobre nossa relação com Deus, que muitas vezes é deixada de lado.
"Maria é a saúde dos enfermos, para aqueles que procuram cura e salvação. Quantas vezes somos carrascos de nós mesmos, por isso adoecemos. Quando não perdoamos, quando nos enveredamos pelo caminho de erros que abalam nossa saúde. Não é projeto de ninguém a enfermidade", destacou o sacerdote.