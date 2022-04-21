Tragédia em Vila Velha é lembrada durante missa da Festa da Penha

Padre Tárcio Rosa presidiu a missa do quinto dia do oitavário da Festa da Penha Crédito: Fernando Ribeiro

"É o que pedimos diante do altar do Senhor, colocarmos nossas intenções pelas vítimas e conforto aos seus familiares", disse o padre Tárcio Rosa, que presidiu a celebração realizada pela área pastoral Serra-Fundão, com padres e seminaristas da região.

O sacerdote, da Paróquia Bom Pastor, em Nova Carapina, colocou nas intenções da missa o pedido de conforto de Deus e de Nossa Senhora às vítimas do prédio de três andares que desabou na manhã desta quinta. Cinco pessoas estavam dentro do imóvel no momento do acidente. Até o momento da missa, pelo menos uma pessoa já havia sido resgatada sem vida dos escombros

Ainda durante a celebração, que teve como tema a “Saúde das Relações'', o padre André de Paiva Oliveira, responsável pela homilia, destacou que a Festa da Penha nos desafia a refletir sobre nossa relação com Deus, que muitas vezes é deixada de lado.