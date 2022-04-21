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Leonel Ximenes

Tragédia em Vila Velha é lembrada durante missa da Festa da Penha

Padre colocou as vítimas e seus familiares nas intenções da celebração realizada no Convento

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 19:27

Públicado em 

21 abr 2022 às 19:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Tárcio Rosa colocou nas intenções da missa o pedido de conforto de Deus e de Nossa Senhora da Penha
Padre Tárcio Rosa presidiu a missa do quinto dia do oitavário da Festa da Penha Crédito: Fernando Ribeiro
O desabamento de um prédio em Cristóvão Colombo, Vila Velha, causou comoção na tarde desta quinta-feira (21), durante a missa do quinto dia do Oitavário da Festa da Penha, no campinho do Convento.
"É o que pedimos diante do altar do Senhor, colocarmos nossas intenções pelas vítimas e conforto aos seus familiares", disse o padre Tárcio Rosa, que presidiu a celebração realizada pela área pastoral Serra-Fundão, com padres e seminaristas da região.

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O sacerdote, da Paróquia Bom Pastor, em Nova Carapina, colocou nas intenções da missa o pedido de conforto de Deus e de Nossa Senhora às vítimas do prédio de três andares que desabou na manhã desta quinta. Cinco pessoas estavam dentro do imóvel no momento do acidente. Até o momento da missa, pelo menos uma pessoa já havia sido resgatada sem vida dos escombros.

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Ainda durante a celebração, que teve como tema a “Saúde das Relações'', o padre André de Paiva Oliveira, responsável pela homilia, destacou que a Festa da Penha nos desafia a refletir sobre nossa relação com Deus, que muitas vezes é deixada de lado.
"Maria é a saúde dos enfermos, para aqueles que procuram cura e salvação. Quantas vezes somos carrascos de nós mesmos, por isso adoecemos. Quando não perdoamos, quando nos enveredamos pelo caminho de erros que abalam nossa saúde. Não é projeto de ninguém a enfermidade", destacou o sacerdote.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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