Incêndio atinge vegetação às margens da BR 101, em Anchieta

Um incêndio atingiu uma área de vegetação às margens da BR 101, na zona rural de Anchieta , no Sul do Espírito Santo . Imagens registradas na madrugada e manhã deste sábado (20) mostram a proporção das chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros , o trabalho de combate continua em andamento.

O fogo teria começado após um poste pegar fogo e as faíscas caírem sobre o mato seco, segundo o relato de trabalhadores que atuam em obras na pista para a corporação. Não houve uma confirmação do horário em que o incêndio começou. Por volta de 2h, um leitor de A Gazeta passou pelo local e registrou a ocorrência em vídeo.

As chamas estão em um local afastado da pista em uma vegetação não nativa. Não há risco a edificações. Quem passava pela rodovia podia ver ainda bastante fumaça. No entanto, não há registro de interdição na via.

A reportagem entrou em contato com a EDP para checar a informação de que o incêndio teria iniciado após um poste ter pegado fogo. Contudo, a empresa informou que não foi registrada ocorrência na rede elétrica da concessionária na região entre às 1h e 6h deste sábado (20).

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, o chamado foi realizado às 0h09 no km 367, em Anchieta. "Para atendimento, foram acionados recursos operacionais e o carro pipa da concessionária esteve no local, mas o incêndio estava fora do trecho de concessão, distante da Faixa de Domínio. Não foi constatado pela equipe no local o poste com faíscas", comunicou.