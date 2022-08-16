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Alerta sobre riscos

Clima seco: incêndios atingem áreas de vegetação em Iúna e Anchieta

Em ambos casos, na noite desta segunda (15), as chamas atingiram somente vegetação e não afetaram residências; Bombeiros alerta que queimadas são proibidas nessa época do ano
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 ago 2022 às 13:19

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 13:19

Incêndios atingem áreas de vegetação em Iúna e Anchieta
Incêndios atingem áreas de vegetação em Iúna e Anchieta Crédito: Montagem| A Gazeta
Dois incêndios atingiram áreas de vegetação no Sul do Espírito Santo na noite desta segunda-feira (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, em ambas ocorrências, em Iúna e em Anchieta, as chamas atingiram áreas de vegetação e não afetaram residências. A corporação alerta para os riscos de queimadas nesta época do ano, em período de estiagem.
O primeiro caso foi registrado por volta das 18h30, em Ponta dos Castelhanos, Anchieta. O fogo tomou conta de uma área de vegetação próximo à Rodovia do Sol, mas não foi preciso interditar a via. Uma equipe foi ao local e, com apoio de carro pipa da prefeitura, realizou o combate às chamas – que durou cerca de 1h30.
Já às 23h20, os Bombeiros atuaram no bairro Pito, em Iúna. O fogo atingiu uma grande área de vegetação em um morro próximo ao Pronto Atendimento de Nossa Senhora e a um campo de futebol. Segundo a corporação, o capim se encontrava seco e bem alto, o que provocou labaredas de grandes proporções que dificultavam o combate ao incêndio.
Incêndios atingem áreas de vegetação em Iúna e Anchieta
Incêndios atingem áreas de vegetação em Iúna e Anchieta Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Os focos mais próximos das residências foram extintos. Já na área de morro, por conta da falta de iluminação e da altura das chamas, o combate foi considerado inviável. Os militares continuaram no local, fazendo o monitoramento da área até o fim do incêndio.

BOMBEIROS ALERTAM PARA RISCOS EM PERÍODO DE SECA

Segundo o Corpo de Bombeiros, em boa parte dos casos, os incêndios são causadas pela ação humana e alertam para o risco. “Na época do inverno, por conta do clima mais seco e do tempo prolongado sem chuva, os incêndios são mais comuns. Não recomendamos que as pessoas queimem o lixo, folhas no quintal para reduzir o fogo dos resíduos”, alertou o tenente Peçanha.
De maio até o final do mês de outubro de cada ano, as queimadas – mesmo as controladas – são proibidas em todo o Espírito Santo, segundo o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Durante esse período, o Idaf autoriza a queima apenas para o despalhamento da cana-de-açúcar e para o controle de pragas e doenças agrícolas, com laudo agronômico informando a necessidade da ação.
O órgão diz que queimadas para limpeza de áreas para plantio ou renovação de pastagens, por exemplo, não poderão ser realizadas durante esse intervalo.

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