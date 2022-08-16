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Situação crítica

Seca avança e ES decreta estado de atenção por falta de chuva

Decreto prevê uma série de medidas a serem adotadas por órgãos públicos e privados voltadas à redução no consumo de água diante da escassez hídrica
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 ago 2022 às 07:32

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 07:32

Plantação de abacaxi seca, com conta da estiagem
Plantação de abacaxi seca devido à estiagem em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Marataízes
seca avançou no Espírito Santo e a previsão de volumes insuficientes de chuvas fez o governo capixaba decretar estado de atenção. Diante desse cenário de escassez hídrica, medida estabelece novas recomendações visando à economia de água.
O decreto – assinado pelo diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Anhert – prevê um cenário de falta de chuva nas próximas semanas, levando a um estresse hídrico e à redução da oferta de água para as diversas finalidades nos próximos meses.
Veja as medidas previstas:
  1. Recomendar às companhias públicas, privadas e serviços autônomos de água e esgoto que implantem medidas para incentivar a população a reduzir o consumo médio diário, além de realizar intervenções para reduzir vazamentos;
  2. Recomendar às prefeituras que adaptem os códigos de postura para evitar o desperdício, penalizando atividades como lavagem de vidraça, fachadas, calçadas, muros e veículos com o uso de mangueiras;
  3. Recomendar aos órgãos responsáveis pelo licenciamento de atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras e degradadoras a imposição de medidas voltadas a ampliação do uso racional, ao reuso e ao aproveitamento de águas residuais tratadas; 
  4. Recomendar aos empreendimentos industriais a imediata adoção de medidas de reuso, reaproveitamento e reciclagem de água em suas unidades fabris visando à redução do consumo 
  5. Recomendar aos usuários e empreendedores agrícolas que adotem manejo adequado da irrigação.

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A Agerh destaca que poderá estabelecer restrições caso haja o agravamento da situação nas bacias hidrográficas estaduais, sob a possibilidade de regras excepcionais de redução do uso em bacias hidrográficas.

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