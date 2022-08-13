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Sul do ES

Motociclista morre em acidente de trânsito em Anchieta

Vítima foi identificada pela Guarda Municipal como Mateus Mezadri. Segundo a Polícia Militar, motorista do carro envolvido na colisão abandonou o veículo no local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 ago 2022 às 10:56

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 10:56

Mateus Mezadri não resistiu ao acidente e faleceu no local
Moto envolvida no acidente com morte em Anchieta Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Anchieta
Um motociclista identificado como Mateus Mezadri morreu após se envolver em um acidente com um carro em uma estrada da zona rural de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Guarda Municipal, a batida ocorreu na noite desta sexta-feira (12).
O acidente foi registrado na localidade de Alto Pongal, na estrada que liga a comunidade ao Córrego da Prata. De acordo com a Guarda, o rapaz teria perdido o controle da moto, colidiu contra o carro e, com o impacto, foi parar em um cafezal. No entanto, segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo abandonou o carro no local e não foi localizado. 
Uma equipe de resgate da prefeitura chegou a ser acionada, mas a vítima teve a morte confirmada no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada para a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Ainda não há mais informações sobre o motorista que abandonou o carro envolvido no acidente.

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