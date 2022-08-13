Motociclista morre em acidente de trânsito em Anchieta

O acidente foi registrado na localidade de Alto Pongal, na estrada que liga a comunidade ao Córrego da Prata. De acordo com a Guarda, o rapaz teria perdido o controle da moto, colidiu contra o carro e, com o impacto, foi parar em um cafezal. No entanto, segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo abandonou o carro no local e não foi localizado.