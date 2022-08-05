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Perto de rodovia

Dezenas de caixas de remédios tarja preta vazias são achadas em Anchieta

Guarda Municipal recebeu denúncia de que as caixas vazias de medicamentos estavam jogadas às margens da Rodovia do Sol, próximo ao local onde homem foi assassinado dois dias antes
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 ago 2022 às 14:16

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 14:16

Dezenas de caixas de remédios vazias foram encontradas no meio do mato, próximo ao trevo da Rodovia do Sol em Parati, Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. O fato despertou a curiosidade da Guarda Municipal do município, que registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (4).
A Guarda Municipal recebeu denúncia, na quinta-feira, de que caixas vazias de medicamentos estavam jogadas em meio à vegetação, às margens da Rodovia do Sol, próximo ao local onde um homem de 28 anos foi assassinado dois dias antes, na noite de terça-feira (2).
Conforme informações da Guarda Municipal, apesar de a perícia da Polícia Civil ter ido ao local do crime, as embalagens não foram recolhidas, pois não tinham relação com o crime.
No boletim registrado pelos agentes são listadas caixas de cloridrato de sibutramina, aminofilina e pomada lídia, medicamentos para emagrecer, para bronquite e anestésicos, respectivamente.
Polícia Civil disse que investiga o caso.

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