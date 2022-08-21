Carro cruza a pista e capota na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), a Guarda Municipal esteve no local e atendeu a ocorrência com o veículo Chevrolet modelo Classic preto que estava obstruindo as duas faixas no sentido Centro de Vitória.
Ainda de acordo com informações da Guarda Municipal, o motorista, profissional de uma empresa de Vitória, disse que estava a caminho do trabalho, em Goiabeiras, quando foi fechado por um veículo não identificado. Ao tentar desviar, o condutor perdeu o controle, cruzou a pista e parou no sentido contrário.
Apesar do acidente, o motorista passa bem e não teve ferimentos. Por volta das 9 horas, a pista já havia sido desobstruída e o carro removido.