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Acidente

Carro cruza a pista e capota na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Homem de 46 anos seguia para o trabalho na hora do acidente. Segundo ele, veículo capotou após tentar desviar de outro carro
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 ago 2022 às 10:26

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 10:26

Motorista capota carro após levar
Carro capota em frente à Ufes na manhã deste domingo Crédito: Leitor
Um acidente foi registrado no início da manhã deste domingo (21), após um motorista de 46 anos perder o controle do carro e capotar na Avenida Fernando Ferrari, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no bairro Jardim da Penha, em Vitória.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), a Guarda Municipal esteve no local e atendeu a ocorrência com o veículo Chevrolet modelo Classic preto que estava obstruindo as duas faixas no sentido Centro de Vitória.
Ainda de acordo com informações da Guarda Municipal, o motorista, profissional de uma empresa de Vitória, disse que estava a caminho do trabalho, em Goiabeiras, quando foi fechado por um veículo não identificado. Ao tentar desviar, o condutor perdeu o controle, cruzou a pista e parou no sentido contrário.
Apesar do acidente, o motorista passa bem e não teve ferimentos. Por volta das 9 horas, a pista já havia sido desobstruída e o carro removido.

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