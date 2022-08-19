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ES 257

Mulher morre em acidente entre carro e moto em Aracruz

Pista da rodovia no sentido Ibiraçu foi interditada e, como o trecho é duplicado, o trânsito foi desviado para o sentido contrário, na manhã desta sexta-feira (19)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 ago 2022 às 09:48

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 09:48

Acidente entre moto e carro deixou uma pessoa morte em Aracruz nessa sexta (19)
Acidente entre moto e carro deixou uma pessoa morte em Aracruz nessa sexta (19) Crédito: Leitor de A Gazeta
Uma mulher morreu em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na rodovia ES 257, entre no município de Aracruz, no Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (19). Uma pista no sentido Ibiraçu foi interditada por conta da colisão.
A vítima foi identificada como Valdinete Pegoreti Lima, de 47 anos. Ela teve a morte confirmada no local. A Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta Norte que o motorista perdeu o controle do veículo, rodou na pista, invadiu a contramão e atingiu a motocicleta conduzida por Valdinete. Ainda segundo a PM, o condutor não ficou no local do acidente após a colisão.
O motorista Rafael Rodrigues passou de carro pelo local logo após o acidente e contou que o carro, modelo Honda Civic, estava com a parte da frente amassada. Ele disse que três viaturas da Polícia Militar estavam no local fazendo a sinalização da pista.
Por conta do acidente, uma pista no sentido Ibiraçu foi interditada Crédito: Leitor de A Gazeta
Por conta do acidente, a pista no sentido Ibiraçu foi interditada e o fluxo foi desviado para uma faixa da pista no sentido contrário, já que o trecho é duplicado.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil para saber mais informações sobre o acidente e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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