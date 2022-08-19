Mulher morre em acidente entre carro e moto em Aracruz

A vítima foi identificada como Valdinete Pegoreti Lima, de 47 anos. Ela teve a morte confirmada no local. A Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta Norte que o motorista perdeu o controle do veículo, rodou na pista, invadiu a contramão e atingiu a motocicleta conduzida por Valdinete. Ainda segundo a PM, o condutor não ficou no local do acidente após a colisão.
O motorista Rafael Rodrigues passou de carro pelo local logo após o acidente e contou que o carro, modelo Honda Civic, estava com a parte da frente amassada. Ele disse que três viaturas da Polícia Militar estavam no local fazendo a sinalização da pista.
Por conta do acidente, a pista no sentido Ibiraçu foi interditada e o fluxo foi desviado para uma faixa da pista no sentido contrário, já que o trecho é duplicado.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil para saber mais informações sobre o acidente e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.