Acidente entre motos deixa dois mortos em Governador Lindenberg

Dois homens morreram após colisão entre duas motos na rodovia ES 245, na localidade de Córrego da Saúde, na zona rural de Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado, na noite de sexta-feira (19). Os nomes das vítimas não foram divulgados.
Segundo informações da Polícia Militar (PM), as vítimas morreram no local. Uma terceira pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “A perícia foi acionada e as motocicletas foram liberadas no local para familiares das vítimas”, divulgou a PM.
A Polícia Civil (PC) informou os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para passar por necropsia e, posteriormente, serem liberados para os familiares.
Não há informações sobre como ocorreu o acidente.