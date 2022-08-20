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Noroeste do ES

Acidente entre motos deixa dois mortos em Governador Lindenberg

Vítimas morreram no local da colisão, ocorrida na rodovia ES 245; uma terceira pessoa foi socorrida pelo Samu
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 ago 2022 às 16:47

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 16:47

Dois homens morreram após colisão entre duas motos na rodovia ES 245, na localidade de Córrego da Saúde, na zona rural de Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado, na noite de sexta-feira (19). Os nomes das vítimas não foram divulgados.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar esteve no local da ocorrência Crédito: Fernando Madeira
Segundo informações da Polícia Militar (PM), as vítimas morreram no local. Uma terceira pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “A perícia foi acionada e as motocicletas foram liberadas no local para familiares das vítimas”, divulgou a PM.
Polícia Civil (PC) informou os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para passar por necropsia e, posteriormente, serem liberados para os familiares.
Não há informações sobre como ocorreu o acidente.

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