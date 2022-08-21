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Entre carro e carreta

Acidente mata motorista, mulher e criança na BR 101 em Conceição da Barra

Mulher e menino eram mãe e filho e outros dois filhos dela – de 7 e 13 anos – que também estavam no carro, foram socorridos para hospital. O motorista, de 40 anos, morreu após ser socorrido e não teria parentesco com as outras vítimas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 ago 2022 às 11:28

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 11:28

Maura Santana dos Santos de Jesus, de 35 anos, e o filho dela, Wilson dos Santos de Jesus, de 4 anos, morreram no local do acidente.
Maura Santana dos Santos de Jesus, de 35 anos, e o filho dela, Wilson dos Santos de Jesus, de 4 anos, morreram no local do acidente. Crédito: Acervo pessoal
Um acidente entre um carro e uma carreta matou três pessoas e deixou outras duas feridas no km 32 da BR 101, no bairro Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite deste sábado (20). As vítimas foram identificadas como Maura Santana dos Santos de Jesus, de 35 anos, e o filho dela, Wilson dos Santos de Jesus, de 4 anos. O motorista do automóvel, Davi Nascimento Santos, 40, chegou a ser socorrido para um hospital, mas morreu após dar entrada na unidade. 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que todas as vítimas estavam no carro. Uma criança de sete anos e um adolescente de 13 anos, também filhos da mulher, foram socorridos em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. A dinâmica do acidente não foi informada pela corporação.
Acidente entre carro e carreta deixa dois mortos na BR 101 em Conceição da Barra
Acidente entre carro e carreta deixa dois mortos na BR 101 em Conceição da Barra Crédito: Leitor | A Gazeta
A Polícia Civil disse que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária. A pista precisou ser parcialmente interditada e o trânsito seguiu em pare e siga, sendo totalmente liberado às 23h47.
Acidente entre carro e carreta deixa dois mortos na BR 101 em Conceição da Barra
Acidente entre carro e carreta deixa dois mortos na BR 101 em Conceição da Barra Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização

22/08/2022 - 9:12
A reportagem conseguiu confirmação em relação aos nomes das vítimas nesta segunda-feira (22). O texto foi atualizado.

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