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Em Rio Novo do Sul

Motociclista morre em colisão com caminhão na BR 101

Devido a ocorrência, o trânsito está em pare e siga na rodovia, em Rio Novo do Sul. A perícia da Polícia Civil foi acionada
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 ago 2022 às 09:16

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 09:16

Moto de vítima do acidente na BR 101
Moto de vítima do acidente na BR 101 Crédito: Lindomar Contaiffer
Um motociclista morreu em um acidente de trânsito envolvendo a moto que ele pilotava e um caminhão na manhã deste sábado (20), na altura do km 392 na BR 101, em Capim Angola, Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A colisão aconteceu por volta de 7h40. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. A Eco 101 está no local, e agentes da PRF estão a caminho. Por conta da ocorrência, o trânsito está em pare e siga. A perícia foi acionada.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem a identidade da vítima. O motorista do caminhão não ficou ferido, de acordo com a Eco 101. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML. Leia a nota na íntegra:
"De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência, registrada às 7h33, envolveu uma moto e uma carreta no km 392, em Rio Novo do Sul. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML. O motociclista faleceu no local e o motorista da carreta não ficou ferido. A ocorrência está em andamento e o tráfego segue em pare e siga no trecho".
*Com informações da TV Gazeta Sul

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