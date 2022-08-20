Motociclista morre em colisão com caminhão na BR 101

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito envolvendo a moto que ele pilotava e um caminhão na manhã deste sábado (20), na altura do km 392 na BR 101, em Capim Angola, Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A colisão aconteceu por volta de 7h40. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. A Eco 101 está no local, e agentes da PRF estão a caminho. Por conta da ocorrência, o trânsito está em pare e siga. A perícia foi acionada.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem a identidade da vítima. O motorista do caminhão não ficou ferido, de acordo com a Eco 101. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML. Leia a nota na íntegra:
"De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência, registrada às 7h33, envolveu uma moto e uma carreta no km 392, em Rio Novo do Sul. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML. O motociclista faleceu no local e o motorista da carreta não ficou ferido. A ocorrência está em andamento e o tráfego segue em pare e siga no trecho".
*Com informações da TV Gazeta Sul