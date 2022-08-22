Tiroteio entre criminosos assusta moradores no Morro do Quadro, em Vitória

Cápsula ficou no chão após tiroteio em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um tiroteio entre criminosos deixou moradores do Morro do Quadro, em Vitória, assustados na manhã desta segunda-feira (22). Não há informações sobre feridos, mas os tiros atingiram vidros, janelas, portões e estabelecimentos comerciais.

De acordo com moradores, o tiroteio aconteceu após um ataque de traficantes do Morro do Alagoano. No momento da troca de tiros, muitas pessoas estavam indo para o trabalho e para a escola.

A Polícia Militar reforçou a segurança após o confronto. Na manhã desta segunda-feira (22), após receber informações sobre disparos de arma de fogo na região, realizou uma operação de saturação na região, onde deteve um suspeito e apreendeu com ele uma pistola calibre 9mm, 21 munições e um carregador.

Outra apreensão ocorreu na tarde de ontem (21), na região do Morro do Macaco, em Tabuazeiro, também em Vitória, quando uma guarnição em patrulhamento pelo local foi surpreendida por criminosos que atiraram contra os militares. Houve revide e os suspeitos se evadiram. No entanto, foram apreendidos 213 pinos de crack, 70 buchas de maconha, 42 pinos de cocaína, além de munições e seis rádios comunicadores.

Marcas de tiros ficaram em vários pontos do Morro do Quadro após tiroteio Crédito: Ronaldo Rodrigues

ATAQUES

Desde a última sexta-feira (19) comunidades de Vitória têm registrado tiroteios e ataques a tiros.