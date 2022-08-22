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Violência

Tiroteio entre criminosos assusta moradores no Morro do Quadro, em Vitória

Moradores contaram que criminosos trocaram tiros no início da manhã desta segunda-feira (22). Não há informações sobre feridos, mas os tiros atingiram vidros, janelas, portões e estabelecimentos comerciais

Publicado em 

22 ago 2022 às 12:23

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 12:23

Cápsula ficou no chão após tiroteio em Vitória
Cápsula ficou no chão após tiroteio em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues
Um tiroteio entre criminosos deixou moradores do Morro do Quadro, em Vitória, assustados na manhã desta segunda-feira (22). Não há informações sobre feridos, mas os tiros atingiram vidros, janelas, portões e estabelecimentos comerciais.
De acordo com moradores, o tiroteio aconteceu após um ataque de traficantes do Morro do Alagoano. No momento da troca de tiros, muitas pessoas estavam indo para o trabalho e para a escola.
A Polícia Militar reforçou a segurança após o confronto. Na manhã desta segunda-feira (22), após receber informações sobre disparos de arma de fogo na região,  realizou uma operação de saturação na região, onde deteve um suspeito e apreendeu com ele uma pistola calibre 9mm, 21 munições e um carregador.
Outra apreensão ocorreu na tarde de ontem (21), na região do Morro do Macaco, em Tabuazeiro, também em Vitória, quando uma guarnição em patrulhamento pelo local foi surpreendida por criminosos que atiraram contra os militares. Houve revide e os suspeitos se evadiram. No entanto, foram apreendidos 213 pinos de crack, 70 buchas de maconha, 42 pinos de cocaína, além de munições e seis rádios comunicadores.
Marcas de tiros ficaram em vários pontos do Morro do Quadro após tiroteio
Marcas de tiros ficaram em vários pontos do Morro do Quadro após tiroteio Crédito: Ronaldo Rodrigues

ATAQUES

Desde a última sexta-feira (19) comunidades de Vitória têm registrado tiroteios e ataques a tiros.
Após a morte de um suspeito durante confronto com a polícia, na manhã de sexta, no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, a região registrou mais tiros e confusão no início da noite e algumas avenidas próximas ao bairro foram interditadas. Motoristas que passavam pela Avenida Leitão da Silva, que dá acesso ao bairro onde o confronto aconteceu, encontraram um princípio de manifestação, com pessoas que teriam tentado espalhar lixo e colocar fogo na pista. A ação, segundo a polícia, seria uma retaliação à morte do suspeito durante a manhã.
No mesmo dia, no bairro Santo Antônio, Roberto Alves Clímaco Filho, de 32 anos foi morto em um ataque em frente a uma distribuidora de bebidas. Além dele, quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de nove anos. De acordo com moradores, foram mais de 50 disparos de arma de fogo.
Na madrugada de sábado (20), quatro jovens foram baleados em um ataque a tiros no bairro Andorinhas. Dois receberam alta, um está internado e um jovem, identificado como Daniel Tarlher de 18 anos, morreu neste domingo (21).
Também no sábado dois jovens, um de 18 e outro de 21 anos, foram baleados, no bairro São José, na região da Grande São Pedro.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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