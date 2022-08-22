Confronto entre criminosos e policiais assusta moradores de Vila Velha

Tiroteio assusta moradores de Vila Velha nesta segunda-feira (22) Crédito: Leitor de A Gazeta

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou, no local, que criminosos dos bairros Jaburuna, Cobi de Baixo e Cobi de Cima promoveram um ataque em Dom João Batista. Eram cerca de 10 homens armados em três carros.

Criminosos se esconderam em casas de famílias e, até o momento, há registro de, ao menos, quatro pessoas presas. Um fuzil foi apreendido pela polícia.

PM DIZ QUE HOUVE CONFRONTO COM POLICIAIS

Durante o confronto, segundo a Polícia Militar , uma pessoa ficou ferida. A corporação explicou que militares faziam patrulhamento pelo bairro Dom João Batista quando suspeitos atiraram contra a equipe, que revidou.

Um homem ficou ferido e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram um carro com várias perfurações de balas no para-brisas. Uma outra imagem mostra cápsulas de balas de calibre grosso.

Moradores relataram que o helicóptero da polícia foi acionado e sobrevoou a área por mais de uma hora.

Em um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta é possível ouvir muitos barulhos de tiros sendo disparados em sequência. Veja abaixo: