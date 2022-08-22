Confronto entre criminosos e policiais assusta moradores de Vila Velha

Um intenso tiroteio foi registrado na região dos bairros Aribiri e do Dom João Batista, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (22). Moradores relataram que os tiros começaram próximo das 9h e que a Polícia Militar está no local. De acordo com a Polícia Civil, tratou-se de um confronto entre policiais e criminosos. A ação da corporação aconteceu depois de um ataque de criminosos rivais ao bairro.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou, no local, que criminosos dos bairros Jaburuna, Cobi de Baixo e Cobi de Cima promoveram um ataque em Dom João Batista. Eram cerca de 10 homens armados em três carros.
Criminosos se esconderam em casas de famílias e, até o momento, há registro de, ao menos, quatro pessoas presas. Um fuzil foi apreendido pela polícia.
PM DIZ QUE HOUVE CONFRONTO COM POLICIAIS
Durante o confronto, segundo a Polícia Militar, uma pessoa ficou ferida. A corporação explicou que militares faziam patrulhamento pelo bairro Dom João Batista quando suspeitos atiraram contra a equipe, que revidou.
Um homem ficou ferido e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram um carro com várias perfurações de balas no para-brisas. Uma outra imagem mostra cápsulas de balas de calibre grosso.
Moradores relataram que o helicóptero da polícia foi acionado e sobrevoou a área por mais de uma hora.
Em um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta é possível ouvir muitos barulhos de tiros sendo disparados em sequência. Veja abaixo:
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio em confronto com policiais e ainda está sendo apurada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Não há mais informações até o momento.