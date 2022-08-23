"Estou em choque", desabafa vereadora resgatada após sequestro no ES

"Bom dia! Com toda a benção de Deus e todas as orações de amigos e familiares, estou bem! Fui resgatada! Estou em choque ainda com toda a situação! Mas quero agradecer a todos que torceram por mim! E ao lado da minha família!"

"A vereadora Lari Bortolote de Rio Novo do Sul foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC", informou o governador na noite desta segunda.

A vereadora de Rio Novo do Sul Lari Bortolote foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC.

Na manhã desta terça-feira (23), o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Marcio Celante, informou – em um vídeo – que na noite desta segunda-feira, a Delegacia Antisequestro e a Superintendência de Policiamento da Região Sul conseguiram localizar o cativeiro para onde a vereadora havia sido levada na região de Ubu, em Anchieta. "Duas pessoas foram presas, dois criminosos, e a vereadora foi libertada em segurança", afirmou o secretário.