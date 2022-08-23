Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

"Estou em choque", desabafa vereadora resgatada após sequestro no ES

Lari Bortolote Marcon estava em um cativeiro na região de Ubu, em Anchieta; dois suspeitos foram presos. Vereadora agradeceu a familiares e amigos que torceram por ela

Publicado em 

23 ago 2022 às 08:14

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 08:14

Lari Bortolote Marcon agradeceu a todos que torceram por ela
Lari Bortolote Marcon agradeceu a todos que torceram por ela Crédito: Reprodução/Instagram
A vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos), que foi resgatada na noite desta segunda-feira (22), após ser sequestrada durante a manhã, na localidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo, contou, por meio de um post no Instagram, na manhã desta terça (23), que ainda estava em choque pela situação que passou. 
"Bom dia! Com toda a benção de Deus e todas as orações de amigos e familiares, estou bem! Fui resgatada! Estou em choque ainda com toda a situação! Mas quero agradecer a todos que torceram por mim! E ao lado da minha família!"
Lari Bortolote - Vereadora
Nota divulgada pela vereadora Lari Camponesa em seu perfil no Instagram após ser resgatada de cativeiro
Nota divulgada pela vereadora Lari Camponesa em seu perfil no Instagram após ser resgatada de cativeiro Crédito: Reprodução/Instagram

RESGATE FEITO PELA POLÍCIA CIVIL

"A vereadora Lari Bortolote de Rio Novo do Sul foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC", informou o governador na noite desta segunda.
Na manhã desta terça-feira (23), o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Marcio Celante, informou – em um vídeo – que  na noite desta segunda-feira, a Delegacia Antisequestro e a Superintendência de Policiamento da Região Sul conseguiram localizar o cativeiro para onde a vereadora havia sido levada na região de Ubu, em Anchieta. "Duas pessoas foram presas, dois criminosos, e a vereadora foi libertada em segurança", afirmou o secretário. 

SOBRE O CRIME

Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos.  Lari foi levada pela dupla, que teria dito que "não faria mal a ela". 
Ainda segundo a Polícia Militar, horas depois, criminosos teriam entrado em contato com um irmão da vítima por telefone, pedindo R$ 250 mil para o resgate da vereadora. 

Veja Também

Rio Novo do Sul elege única vereadora trans no ES em 2020

Motorista de app é preso suspeito de sequestro e extorsão em Vila Velha

Vídeo: após sequestro, polícia liberta motorista de aplicativo em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026
Imagem de destaque
Os bastidores da posse de Cris Samorini, prefeita de Vitória
Imagem de destaque
O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados