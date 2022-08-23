"Estou em choque", desabafa vereadora resgatada após sequestro no ES

A vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos), que foi resgatada na noite desta segunda-feira (22), após ser sequestrada durante a manhã, na localidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo, contou, por meio de um post no Instagram, na manhã desta terça (23), que ainda estava em choque pela situação que passou.
"Bom dia! Com toda a benção de Deus e todas as orações de amigos e familiares, estou bem! Fui resgatada! Estou em choque ainda com toda a situação! Mas quero agradecer a todos que torceram por mim! E ao lado da minha família!"
RESGATE FEITO PELA POLÍCIA CIVIL
"A vereadora Lari Bortolote de Rio Novo do Sul foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC", informou o governador na noite desta segunda.
Na manhã desta terça-feira (23), o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Marcio Celante, informou – em um vídeo – que na noite desta segunda-feira, a Delegacia Antisequestro e a Superintendência de Policiamento da Região Sul conseguiram localizar o cativeiro para onde a vereadora havia sido levada na região de Ubu, em Anchieta. "Duas pessoas foram presas, dois criminosos, e a vereadora foi libertada em segurança", afirmou o secretário.
SOBRE O CRIME
Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos. Lari foi levada pela dupla, que teria dito que "não faria mal a ela".
Ainda segundo a Polícia Militar, horas depois, criminosos teriam entrado em contato com um irmão da vítima por telefone, pedindo R$ 250 mil para o resgate da vereadora.