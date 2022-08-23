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Rio Novo do Sul

Policiais civis resgatam vereadora sequestrada no Espírito Santo

Criminosos pediam resgate de R$ 250 mil. Lari Bortolote Marcon (Republicanos) estava em um cativeiro na região de Ubu, em Anchieta; dois suspeitos foram presos

Publicado em 

23 ago 2022 às 06:08

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 06:08

Vereadora é sequestrada por dois suspeitos armados em Rio Novo do Sul
A vereadora Lari Bortolote Marcon, que foi sequestrada Crédito: Divulgação | Câmara Municipal de Rio Novo do Sul
A vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos), que foi sequestrada na manhã desta segunda-feira (22), na localidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo, foi resgatada durante a noite do mesmo dia em um cativeiro na região de Ubu, em Anchieta, no Litoral Sul do Estado. A informação sobre o resgate foi divulgada pelo governador Renato Casagrande.
"A vereadora Lari Bortolote de Rio Novo do Sul foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC", informou o governador.
Na manhã desta terça-feira (23), o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Marcio Celante, informou – em um vídeo – que  na noite desta segunda-feira, a Delegacia Antisequestro e a Superintendência de Policiamento da Região Sul conseguiram localizar o cativeiro para onde a vereadora havia sido levada na região de Ubu, em Anchieta. "Duas pessoas foram presas, dois criminosos, e a vereadora foi libertada em segurança", afirmou o secretário. 

SOBRE O CRIME

Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos.  Lari foi levada pela dupla, que teria dito que "não faria mal a ela". 
Ainda segundo a Polícia Militar, horas depois, criminosos teriam entrado em contato com um irmão da vítima por telefone, pedindo R$ 250 mil para o resgate da vereadora. 
A jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, conversou com a presidente da Câmara de Rio Novo do Sul, Marcia Bortoloti Wetler, que também é prima da vereadora sequestrada. Brevemente comentou que estão todos estavam apreensivos e preocupados.

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