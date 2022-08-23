Policiais civis resgatam vereadora sequestrada no Espírito Santo

A vereadora Lari Bortolote Marcon, que foi sequestrada Crédito: Divulgação | Câmara Municipal de Rio Novo do Sul

A vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos), que foi sequestrada na manhã desta segunda-feira (22) , na localidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo, foi resgatada durante a noite do mesmo dia em um cativeiro na região de Ubu, em Anchieta, no Litoral Sul do Estado. A informação sobre o resgate foi divulgada pelo governador Renato Casagrande.

"A vereadora Lari Bortolote de Rio Novo do Sul foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC", informou o governador.

A vereadora de Rio Novo do Sul Lari Bortolote foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 23, 2022

Na manhã desta terça-feira (23), o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Marcio Celante, informou – em um vídeo – que na noite desta segunda-feira, a Delegacia Antisequestro e a Superintendência de Policiamento da Região Sul conseguiram localizar o cativeiro para onde a vereadora havia sido levada na região de Ubu, em Anchieta. "Duas pessoas foram presas, dois criminosos, e a vereadora foi libertada em segurança", afirmou o secretário.

SOBRE O CRIME

Segundo a Polícia Militar , familiares da vítima contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos. Lari foi levada pela dupla, que teria dito que "não faria mal a ela".

Ainda segundo a Polícia Militar , horas depois, criminosos teriam entrado em contato com um irmão da vítima por telefone, pedindo R$ 250 mil para o resgate da vereadora.