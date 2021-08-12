Vídeo: após sequestro, polícia liberta motorista de aplicativo em Viana

Após sequestro, motorista de aplicativo é libertado pela polícia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um motorista de aplicativo, de 36 anos, foi sequestrado e feito refém por bandidos por mais de 12 horas, no bairro Canaã, em Viana . O motorista foi sequestrado na noite da última terça-feira (10), depois de aceitar uma corrida no aplicativo, e só conseguiu sair do cativeiro na manhã desta quarta-feira (11), quando policiais militares o encontraram.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, os responsáveis pelos crimes de roubo e sequestro são quatro jovens, com idades entre 15 e 19 anos. O grupo cometeu vários roubos contra pessoas dentro de ônibus, em Viana, e, depois, segundo a polícia, decidiu roubar o carro do motorista de aplicativo para realizar arrastões.

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PM DE FOLGA FOI QUEM ACHOU OS BANDIDOS

O grupo disse para a polícia que havia roubado o carro na Rodovia do Contorno e abandonado o condutor no local. Os bandidos foram vistos por um policial militar de folga quando roubavam pessoas em um ponto de ônibus da BR 262. O policial passou a seguir o carro em que os bandidos estavam e ligou para o Ciodes. Na altura do bairro Vale do Sol, a Polícia Militar montou um cerco e o grupo foi preso. Com os ladrões, a polícia apreendeu uma arma falsa e uma faca, além de vários aparelhos celulares, uma máquina de cartão de crédito, documentos e cartões.

SEQUESTRO FOI DESCOBERTO APÓS ESPOSA PROCURAR A PC

A polícia só descobriu que o motorista havia sido sequestrado depois que a esposa dele procurou a Delegacia Regional de Cariacica na manhã desta quarta-feira (11). A mulher contou que o marido era motorista de aplicativo e estava desaparecido desde a noite do dia anterior, quando saiu para fazer uma corrida. Ela forneceu a placa e modelo do carro para os policiais, que perceberam que o veículo era o mesmo que os criminosos usaram durante o arrastão.

“No primeiro momento, tive que suspender as diligências, já que sem vítimas ficaria difícil lavrar um flagrante de roubo. Porém, sabia que era provável que as vítimas fossem aparecendo à medida que fôssemos comunicando que os seus pertences haviam sido recuperados. Já no período da manhã, compareceram na unidade cerca de três vítimas. Por volta das 9 horas, surgiu uma mulher informando que seu marido, motorista de aplicativo, estava desaparecido desde a noite anterior e, ao ser indagada sobre as características do carro, percebemos que elas coincidiam com carro usado pelos assaltantes”, disse o delegado José Mansur Neto.

Os policiais chamaram o grupo, que confessou ter deixado o homem amarrado em uma casa no bairro Canaã, em Viana. Um dos criminosos foi com os policiais até o cativeiro e o motorista foi, enfim, liberado. O homem foi encontrado com um pano na boca, e com as mãos e os pés amarrados com arame. Ele disse aos policiais que durante as horas em que esteve preso teve medo de que os bandidos voltassem para matá-lo.

"No local, a equipe chamou e a vítima sussurrou pedindo socorro. A equipe localizou o dono do imóvel alugado que franqueou a entrada da equipe. O motorista de aplicativo estava preso dentro do banheiro com arame de cerca e amordaçado com uma camisa. Eles amarram tão forte a mão do motorista com arame que a mão dele ficou machucada", contou o delegado.

Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos de 18 e 19 anos foram autuados, em flagrante, por quatro roubos majorados pelo concurso de pessoas e por emprego de arma branca, sequestro e corrupção de menores. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Os adolescentes de 15 e 17 anos responderão por ato infracional análogo a quatro roubos, por emprego de arma branca e sequestro. Eles foram apresentados ao Ministério Público (MPES) e, em seguida, ao juiz, que decidirá se é necessário a internação.

O veículo recuperado durante a ocorrência era alugado e foi devolvido ao proprietário.