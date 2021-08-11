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Apoio de helicóptero

Tiros e perseguição policial de Vila Velha a Guarapari; veja vídeo

Um suspeito conseguiu fugir e outros dois foram alcançados pela polícia já na altura do Recanto da Sereia, em Guarapari. Eles foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Vila Velha

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 20:29

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

11 ago 2021 às 20:29
Viatura da Polícia Militar é atingida por tiros em Ponta da Fruta, Vila Velha
Viatura da Polícia Militar é atingida por tiros em Ponta da Fruta, Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois suspeitos foram detidos após uma perseguição policial que começou bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (11). Segundo a Polícia Militar, equipes receberam a informações sobre um veículo com indivíduos em atitude suspeita, que estariam rondando pelo bairro. 
Em nota, a PM explicou que, durante patrulhamento, uma guarnição visualizou o veículo e iniciou o acompanhamento, mas os suspeitos atiraram contra os militares e fugiram. A Polícia Militar solicitou o apoio de outras guarnições e também de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).
Um suspeito conseguiu fugir e os outros dois foram alcançados pela polícia na altura do bairro Recanto da Sereia, em Guarapari. Os suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.

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