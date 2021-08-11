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Dois detidos

PM apreende submetralhadoras em fábrica clandestina de armas na Serra

A fábrica funcionava em uma casa abandonada em Residencial Laranjeiras, onde foram apreendidas quatro armas, sendo três submetralhadoras. Um jovem e um adolescente foram detidos

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 19:45

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 ago 2021 às 19:45
A polícia encontrou uma fábrica clandestina de armas de fogo na Serra
A polícia encontrou uma fábrica clandestina de armas de fogo na Serra Crédito: Divulgação/PMES
Uma fábrica clandestina de fabricação de armas de fogo foi fechada pela Polícia Militar nesta quarta-feira (11), no bairro Residencial Laranjeiras, na Serra. Durante a ação, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Um jovem de 18 anos e um adolescente de 17, que seriam de Minas Gerais, foram detidos. Quatro armas foram apreendidas, sendo três submetralhadoras.
PM apreende submetralhadoras em fábrica clandestina de armas na Serra
De acordo com a PM, os policiais receberam uma denúncia anônima enquanto faziam patrulhamento pelo bairro. A equipe foi ao local, uma casa abandonada, e encontraram os dois suspeitos. Segundo a polícia, o adolescente atirou contra os militares, que revidaram, mas não houve feridos. 
Além das quatro armas apreendidas, os policiais encontraram pedaços de armas que ainda estavam sendo produzidas, como canos de revólveres. Também foram encontrados objetos para a fabricação de armas, como uma máquina de solda. Todo o material apreendido e os dois suspeitos detidos foram levados para a Delegacia Regional da Serra.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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