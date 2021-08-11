PM apreende submetralhadoras em fábrica clandestina de armas na Serra

De acordo com a PM, os policiais receberam uma denúncia anônima enquanto faziam patrulhamento pelo bairro. A equipe foi ao local, uma casa abandonada, e encontraram os dois suspeitos. Segundo a polícia, o adolescente atirou contra os militares, que revidaram, mas não houve feridos.

Além das quatro armas apreendidas, os policiais encontraram pedaços de armas que ainda estavam sendo produzidas, como canos de revólveres. Também foram encontrados objetos para a fabricação de armas, como uma máquina de solda. Todo o material apreendido e os dois suspeitos detidos foram levados para a Delegacia Regional da Serra.