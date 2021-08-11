Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Parcela Indevida

Em 21 dias, 17 pessoas são presas após pedirem auxílio emergencial no ES

Detidos possuíam mandado de prisão em aberto quando se cadastraram para receber benefício. Prisões ocorreram entre o dia 21 de julho e esta quarta-feira (11)

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 16:56

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 ago 2021 às 16:56
Em 21 dias, 17 pessoas são presas após pedirem auxílio emergencial no ES
Em 21 dias, 17 pessoas são presas após pedirem auxílio emergencial no ES Crédito: Divulgação/PCES
Após se cadastrarem para receber o auxílio emergencial — benefício do governo federal, 17 pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto foram presas no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, as detenções aconteceram ao longo de três semanas, entre o dia 21 de julho e esta quarta-feira (11), após levantamentos da Controladoria Geral da União (CGU) e da Caixa Econômica Federal.
As prisões aconteceram na Grande Vitória e no interior do Estado. Entre os detidos, destacam-se um recapturado, dois já condenados por homicídio e um condenado por tráfico internacional de drogas. Também foi preso um homem com mandado de prisão preventiva por estupro, outro por ameaça na Lei Maria da Penha e um por assassinato. A polícia divulgou fotos de 15 das 17 pessoas presas. Confira:

Operação Parcela Indevida: detidos pela Polícia Civil

Dos 17 mandados cumpridos na "Operação Parcela Indevida" em território capixaba, dez são referentes a crimes cometidos no Espírito Santo. Já os demais são por crimes que ocorreram em Minas GeraisBahiaRio de Janeiro e São Paulo, cujos autores estavam foragidos no Estado.
À frente da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), o delegado Júlio Cesar destacou que não se trata de fraude no pedido do auxílio emergencial, visto que os criminosos se encaixavam nos pré-requisitos para receber o benefício. Porém, ao dar entrada no pedido, eles se arriscavam.
"Todo o procedimento de inscrição deles, na expectativa de receber auxílio emergencial, foram cumpridos à risca. Não existe nenhuma lei que proíba o cidadão que tem mandado de prisão em aberto de receber auxílio emergencial. Conseguimos as prisões por meio de relatório circunstanciado da Controladoria-Geral da União, que consegue identificar, com o cruzamento de dados, pessoas que receberam auxílio que estejam com mandado de prisão em aberto nos Estados da federação", disse o delegado
O delegado também ressaltou que a operação foi realizada ao longo de vários dias e sem divulgação, para que outros procurados não conseguissem fugir. Isso, segundo o titular da Supic, fez com que fosse possível localizar e prender mais indivíduos por meio do trabalho de inteligência da polícia.
"Nós preferimos esse modelo de operação, por meio do gabinete de gestão de crise comandado pelo doutor Arruda, porque detectamos que, em outros Estados, as operações em massa não surtiram o efeito de um montante razoável no volume de prisões. Daí a importância do trabalho de inteligência, porque nem sempre o endereço que está no relatório da CGU é exatamente aquele endereço que o elemento deu. Às vezes, dá um endereço próximo, o de algum amigo ou de parente", concluiu.

Veja Também

De mansão em Guarapari, homem chefiava tráfico interestadual de drogas

Vendedor e cliente são feitos reféns durante assalto em loja de celulares na Praia do Canto

Polícia prende suspeitos de matar motoboy amigo de rivais na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Polícia Civil Auxílio Emergencial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados