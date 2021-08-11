Em 21 dias, 17 pessoas são presas após pedirem auxílio emergencial no ES Crédito: Divulgação/PCES

Após se cadastrarem para receber o auxílio emergencial — benefício do governo federal, 17 pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto foram presas no Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , as detenções aconteceram ao longo de três semanas, entre o dia 21 de julho e esta quarta-feira (11), após levantamentos da Controladoria Geral da União (CGU) e da Caixa Econômica Federal

Confira: As prisões aconteceram na Grande Vitória e no interior do Estado. Entre os detidos, destacam-se um recapturado, dois já condenados por homicídio e um condenado por tráfico internacional de drogas. Também foi preso um homem com mandado de prisão preventiva por estupro, outro por ameaça na Lei Maria da Penha e um por assassinato. A polícia divulgou fotos de 15 das 17 pessoas presas.

Operação Parcela Indevida: detidos pela Polícia Civil

"Operação Parcela Indevida" em território capixaba, dez são referentes a crimes cometidos no Espírito Santo. Já os demais são por crimes que ocorreram em Bahia, Rio de Janeiro e Dos 17 mandados cumpridos naem território capixaba, dez são referentes a crimes cometidos no Espírito Santo. Já os demais são por crimes que ocorreram em Minas Gerais São Paulo , cujos autores estavam foragidos no Estado.

À frente da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), o delegado Júlio Cesar destacou que não se trata de fraude no pedido do auxílio emergencial, visto que os criminosos se encaixavam nos pré-requisitos para receber o benefício. Porém, ao dar entrada no pedido, eles se arriscavam.

"Todo o procedimento de inscrição deles, na expectativa de receber auxílio emergencial, foram cumpridos à risca. Não existe nenhuma lei que proíba o cidadão que tem mandado de prisão em aberto de receber auxílio emergencial. Conseguimos as prisões por meio de relatório circunstanciado da Controladoria-Geral da União, que consegue identificar, com o cruzamento de dados, pessoas que receberam auxílio que estejam com mandado de prisão em aberto nos Estados da federação", disse o delegado

O delegado também ressaltou que a operação foi realizada ao longo de vários dias e sem divulgação, para que outros procurados não conseguissem fugir. Isso, segundo o titular da Supic, fez com que fosse possível localizar e prender mais indivíduos por meio do trabalho de inteligência da polícia.