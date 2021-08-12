Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Um bebê de 1 ano e 6 meses foi lançado de um carro em movimento pelo próprio pai, de 27 anos, em Vitória . O caso aconteceu no bairro Gurigica, na noite desta quarta-feira (11). A criança foi socorrida com ferimentos na cabeça e nos joelhos e levada para o hospital. Já o pai foi levado por policiais para a delegacia.

TV Gazeta, a De acordo com informações obtidas pela, a Polícia Militar foi acionada pela mãe da criança, de 30 anos, que disse que tinha acabado de chegar do trabalho quando várias pessoas disseram para ela que o marido teria jogado a criança do carro em movimento.

A polícia foi ao local e o homem ainda estava lá. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, policiais relataram que o homem apresentava sinais de embriaguez e, quando perguntado pelos agentes o que tinha acontecido, respondeu: “joguei mesmo”.

Por isso, o homem foi levado para o Departamento de Homicídios. O delegado de plantão o encaminhou para a Delegacia Regional de Vitória. Lá, ele foi autuado por lesão corporal leve, assinou um termo circunstanciado com o compromisso de se apresentar em juízo e foi liberado.

Depois de socorrida, a criança foi levada para o Pronto-Socorro do Hospital Infantil, em Vitória, com ferimentos na cabeça e nos joelhos. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

Your browser does not support the audio element. Pai joga bebê de 1 ano e 6 meses de carro em movimento em Vitória

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar informou, por nota, a dinãmica da ocorrência e os procedimentos adotados. Confira a resposta na íntegra:

"Por volta das 22h desta última quarta-feira (11), uma guarnição da Polícia Militar prosseguiu até a Avenida Leitão da Silva, altura do bairro Gurigica, em Vitória, para averiguar uma ocorrência em que um homem teria jogado um bebê de 1 ano e 6 meses pela janela de um carro em movimento. No local, a mãe do bebê relatou que estava chegando do trabalho quando várias pessoas a informaram sobre o que seu marido, pai da criança, teria feito. O homem foi encontrado no local e, visivelmente embriagado, confessou que tinha jogado o filho pela janela do veículo. A vítima sofreu um ferimento na cabeça e escoriações nos joelhos, foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro do Hospital Infantil de Vitória, onde permaneceu em observação. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional do município."

"NEGLIGÊNCIA"

A Polícia Civil informou, também por nota, os procedimentos adotados no caso. Disse que o homem estava em um carro estacionado em frente a um bar e deixou a criança cair para fora do automóvel. Por isso, assinou um termo circunstanciado (TC) e foi liberado assumindo o compromisso de comparecer em juízo. Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Civil informa que um homem de 27 anos foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Vitória, na noite desta quarta-feira (11). Durante as oitivas, foi constatado que o conduzido estava com um carro estacionado em frente a um bar e, durante um momento de negligência, deixou a criança cair para fora do automóvel, fazendo com que ela sofresse escoriações e arranhões nos joelhos. Devido a isso, o homem assinou um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal culposa, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo."

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta