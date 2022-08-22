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Rio Novo do Sul

Vereadora é sequestrada no ES e bandidos pedem resgate de R$ 250 mil

Segundo a família, todos estavam em uma propriedade rural, quando homens armados chegaram em um carro. Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Antissequestro
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 ago 2022 às 16:50

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 16:50

Vereadora é sequestrada por dois suspeitos armados em Rio Novo do Sul
A vereadora Lari Bortolote Marcon, que foi sequestrada Crédito: Divulgação | Câmara Municipal de Rio Novo do Sul
A vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos) foi sequestrada na manhã desta segunda-feira (22), na localidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos.  Lari foi levada pela dupla, que teria dito que "não faria mal a ela".  Por volta das 22h46, o governador Renato Casagrande informou que Lari foi resgatada por policiais civis.

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CRIMINOSOS PEDIRAM R$ 250 MIL

Segundo a Polícia Militar, horas depois do sequestro, criminosos teriam entrado em contato com um irmão da vítima por telefone, pedindo R$ 250 mil para o resgate da vereadora. 
Ainda durante o dia, a Polícia Civil comunicou que as investigações e as diligências estavam por conta da Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS) e da Superintendência de Polícia Regional Sul (SPRS), da Polícia Civil do Espírito Santo.
A jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, conversou com a presidente da Câmara de Rio Novo do Sul, Marcia Bortoloti Wetler, que também é prima da vereadora sequestrada. Brevemente comentou que todos estavam apreensivos e preocupados.

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