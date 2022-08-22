Vereadora é sequestrada no ES e bandidos pedem resgate de R$ 250 mil

A vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos) foi sequestrada na manhã desta segunda-feira (22), na localidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos. Lari foi levada pela dupla, que teria dito que "não faria mal a ela". Por volta das 22h46, o governador Renato Casagrande informou que Lari foi resgatada por policiais civis.
CRIMINOSOS PEDIRAM R$ 250 MIL
Segundo a Polícia Militar, horas depois do sequestro, criminosos teriam entrado em contato com um irmão da vítima por telefone, pedindo R$ 250 mil para o resgate da vereadora.
Ainda durante o dia, a Polícia Civil comunicou que as investigações e as diligências estavam por conta da Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS) e da Superintendência de Polícia Regional Sul (SPRS), da Polícia Civil do Espírito Santo.
A jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, conversou com a presidente da Câmara de Rio Novo do Sul, Marcia Bortoloti Wetler, que também é prima da vereadora sequestrada. Brevemente comentou que todos estavam apreensivos e preocupados.