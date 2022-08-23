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Avenida Carlos Lindenberg

Homem é esfaqueado na barriga durante assalto em Vila Velha

Crime aconteceu por volta das 6h desta terça (23) em um ponto de ônibus na altura do bairro Alvorada. Vítima foi levada ao hospital pelo Samu
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 ago 2022 às 07:27

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 07:27

Homem foi esfaqueado durante assalto na Lindenberg, em Vila Velha
Homem foi esfaqueado durante assalto na Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um homem foi esfaqueado durante um assalto em um ponto de ônibus da Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Alvorada, em Vila Velha, próximo das 6h desta terça-feira (23). O suspeito conseguiu fugir e a vítima foi socorrida para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.
Segundo o agente da Guarda Municipal de Vila Velha, Fábio Barcellos, o homem, que tem entre 60 e 65 anos, foi atingido por duas facadas na região do abdome. Ele contou que a equipe foi acionada por uma pessoa que pediu ajuda, informando o que havia acontecido.
"Estávamos em ronda e fomos surpreendidos com uma pessoa pedindo ajuda dizendo que o senhor havia sido esfaqueado em uma tentativa de assalto. Ele ficou muito debilitado, conseguiu falar as características desse assaltante. Nós estamos fazendo rondas na localidade para tentar alcançá-lo", comentou, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
Parte da lâmina da faca quebrou depois do crime
Parte da lâmina da faca quebrou depois do crime Crédito: TV Gazeta
Depois do crime, uma parte da lâmina da faca quebrou e ficou caída, próximo ao local onde o homem foi esfaqueado. Além disso, o criminoso também levou a bicicleta da vítima e deixou a que era usada por ele para trás.
Barcellos acrescentou que a vítima, a princípio, estava conversando normalmente, mas, logo depois, teve uma piora no estado de saúde. De acordo com o agente, ele foi socorrido em estado grave.
"Ele estava conversando normalmente, logo em seguida já estava desfalecendo, tendo em vista a perda de sangue. O Samu chegou e ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria", disse.

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