Homem é esfaqueado na barriga durante assalto em Vila Velha

Homem foi esfaqueado durante assalto na Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Um homem foi esfaqueado durante um assalto em um ponto de ônibus da Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Alvorada, em Vila Velha , próximo das 6h desta terça-feira (23). O suspeito conseguiu fugir e a vítima foi socorrida para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.

Segundo o agente da Guarda Municipal de Vila Velha, Fábio Barcellos, o homem, que tem entre 60 e 65 anos, foi atingido por duas facadas na região do abdome. Ele contou que a equipe foi acionada por uma pessoa que pediu ajuda, informando o que havia acontecido.

"Estávamos em ronda e fomos surpreendidos com uma pessoa pedindo ajuda dizendo que o senhor havia sido esfaqueado em uma tentativa de assalto. Ele ficou muito debilitado, conseguiu falar as características desse assaltante. Nós estamos fazendo rondas na localidade para tentar alcançá-lo", comentou, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

Parte da lâmina da faca quebrou depois do crime Crédito: TV Gazeta

Depois do crime, uma parte da lâmina da faca quebrou e ficou caída, próximo ao local onde o homem foi esfaqueado. Além disso, o criminoso também levou a bicicleta da vítima e deixou a que era usada por ele para trás.

Barcellos acrescentou que a vítima, a princípio, estava conversando normalmente, mas, logo depois, teve uma piora no estado de saúde. De acordo com o agente, ele foi socorrido em estado grave.