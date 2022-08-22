Veículo usado pelos suspeitos ficou cheio de marcas de tiros; várias cápsulas foram recolhidas do chão Crédito: Leitor de A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Baleado durante confronto em Vila Velha era foragido da Justiça do Rio

De acordo com a PM, "durante patrulhamento pelo bairro Dom João Batista, uma guarnição avistou vários indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a presença dos militares, efetuaram vários disparos contra a guarnição que prontamente revidou. Um suspeito foi alvejado e socorrido imediatamente ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município".

REFORÇO DE TRAFICANTES DO RIO DE JANEIRO

TV Gazeta, o comandante-geral da Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da, o comandante-geral da Polícia Militar , coronel Douglas Caus, disse que o chefe do tráfico de Jaburuna, Reinaldo Dias Junior, teria chamado reforço de três traficantes cariocas para o ataque desta segunda-feira em Vila Velha. Os criminosos seriam do Complexo de Favelas da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Ele informou, ainda, que Reinaldo planejou o ataque como uma vingança, porque um primo do traficante teria sido morto recentemente em Dom João Batista.

ATAQUES

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que esteve no local onde aconteceu o confronto, apurou que cerca de 10 criminosos foram em três carros até o bairro. Eles seriam traficantes de Jaburuna, Cobi de Baixo e Cobi de Cima, rivais de Dom João Batista.

O comandante-geral da Polícia Militar , coronel Douglas Caus, contou que, durante o confronto, motivado pela disputa territorial do tráfico de drogas, uma viatura da corporação foi atingida.

"Há essa rivalidade em toda a Grande Vitória pela disputa territorial do tráfico de drogas. O pessoal do Jaburuna, que rivaliza com Dom João Batista, desceu em três veículos fortemente armados para fazer o ataque. Durante essa vinda deles, encontraram a Polícia Militar . Temos viaturas que foram atingidas por esses disparos", disse.

Após o confronto, os militares fizeram uma varredura pela região e apreenderam diversos materiais: sete pistolas, uma mira laser, um fuzil, uma arma falsa, cinco carregadores, mais de 200 munições de diversos calibres, três rádios comunicadores, 25 pinos de cocaína, além de luvas, toucas ninja, coletes balísticos e cintos táticos.

Fuzil foi apreendido pela polícia após confronto ocorrido nesta manhã, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Todos os materiais apreendidos e os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a PM, o patrulhamento na região segue reforçado com as equipes especializadas, como Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Força Tática.

Ataques e confrontos entre facções rivais têm sido constantes na Grande Vitória. Caus garantiu que essas ações criminosas serão reprimidas pela Polícia Militar e ressaltou que o efetivo em Vila Velha foi dobrado.

"O resultado para aqueles que vão fazer ataque é esse. Uma polícia forte, preparada, que tem determinação do comandante-geral para partir para o enfrentamento. Contra esse tipo de criminoso covarde, o Estado está presente e continuará presente. E não é só nessa região, não. Vitória também tem uma guerra entre facções e, nessa região de Vila Velha e Terra Vermelha, nós temos escala ISEO fornecida pelo Governo do Estado para dobrar nosso efetivo", concluiu o comandante-geral.