Suspeitos detidos após roubo de carro, perseguição e tiros em Vila Velha

Um jovem de 28 anos foi preso e um adolescente de 14 anos, apreendido, após tiros e perseguições por ruas do bairro Alecrim, em Vila Velha , no início da madrugada desta segunda-feira (22). Eles estavam em um carro com outras duas pessoas e desobedeceram ordem de parada da polícia. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos estavam com armas na direção dos militares.

Como narra o boletim de ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento no bairro quando viram um veículo de cor branca. O carro, segundo informação repassada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), havia sido roubado no bairro Ataíde, também em Vila Velha.

De acordo com a polícia, o motorista do carro não obedeceu à ordem de parada. Em determinado momento da perseguição, o grupo abandonou o veículo e os quatro correram tentando fugir da polícia. O vídeo mostra que o carro deixado no local ainda bateu na viatura policial.

As imagens ainda mostram a fuga dos quatro integrantes do grupo. De acordo com o registrado na polícia, três estavam "ostentando armas em punho em direção aos militares". Os militares atiraram contra os suspeitos. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a arma usada pelo adolescente era falsa.

Moradores não quiseram gravar entrevista, mas contaram à TV Gazeta que policiais militares entraram em algumas residências durante as buscas por suspeitos.

Polícia Civil informou que o suspeito de 28 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado com concurso de duas ou mais pessoas, corrupção de menores e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).