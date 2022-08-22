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Suspeitos detidos após roubo de carro, perseguição e tiros em Vila Velha

Quatro indivíduos em carro roubado desobedeceram ordem de parada na madrugada desta segunda (220, segundo a PM. Jovem de 28 anos foi preso e um adolescente de 14, apreendido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2022 às 12:43

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 12:43

Um jovem de 28 anos foi preso e um adolescente de 14 anos, apreendido, após tiros e perseguições por ruas do bairro Alecrim, em Vila Velha, no início da madrugada desta segunda-feira (22). Eles estavam em um carro com outras duas pessoas e desobedeceram ordem de parada da polícia. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos estavam com armas na direção dos militares.
Como narra o boletim de ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento no bairro quando viram um veículo de cor branca. O carro, segundo informação repassada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), havia sido roubado no bairro Ataíde, também em Vila Velha.
De acordo com a polícia, o motorista do carro não obedeceu à ordem de parada. Em determinado momento da perseguição, o grupo abandonou o veículo e os quatro correram tentando fugir da polícia. O vídeo mostra que o carro deixado no local ainda bateu na viatura policial.
As imagens ainda mostram a fuga dos quatro integrantes do grupo. De acordo com o registrado na polícia, três estavam "ostentando armas em punho em direção aos militares". Os militares atiraram contra os suspeitos. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a arma usada pelo adolescente era falsa.
Moradores não quiseram gravar entrevista, mas contaram à TV Gazeta que policiais militares entraram em algumas residências durante as buscas por suspeitos. 
A Polícia Civil informou que o suspeito de 28 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado com concurso de duas ou mais pessoas, corrupção de menores e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Já o adolescente de 14 anos responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado com concurso de duas ou mais pessoas e foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), segundo a corporação.

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