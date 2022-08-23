Sequestro de vereadora no ES foi planejado para expandir o tráfico de drogas

A vereadora Lari Bortolote chegou a ficar 15 horas sendo ameaçada pelos sequestradores Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"O que os sequestradores almejavam era o dinheiro da vítima. Eles estavam estabelecendo um ponto de tráfico em Rio Novo do Sul. Inclusive os dois que conseguiram fugir do cativeiro também estão sendo investigados por um homicídio que ocorreu recentemente na localidade", explicou o Faustino Antunes, superintendente de polícia regional Sul.

Durante o período da tarde, dois suspeitos foram presos , enquanto tentavam pegar o dinheiro do resgate (inicialmente pediram R$ 250 mil, mas depois valor caiu para R$ 100 mil) com o irmão da vereadora, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. Os outros dois sequestradores, que estavam no cativeiro com Lari, conseguiram fugir após a chegada da polícia.

De acordo com o delegado, a princípio a polícia descartou a hipótese de que o crime tenha alguma motivação política.

"Segundo os levantamentos, tudo caminha para um crime patrimonial. Os dois que foram presos em Cachoeiro de Itapemirim e os dois que conseguiram se evadir em Anchieta são de uma quadrilha envolvida com tráfico, homicídio e porte ilegal de arma" Delegado Faustino Antunes - Superintendente de polícia regional Sul

FORAGIDOS JÁ FORAM IDENTIFICADOS

Os dois presos em Cachoeiro têm 17 e 28 anos. Eles não quiseram dar nenhum depoimento, mas, de acorco com a polícia, já têm passagem por tráfico e homicídio. Agora, vão responder por extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma. O adulto ainda será indiciado por corrupção de menores.

A dupla que conseguiu fugir é a mesma que abordou a família da vítima na propriedade rural. Segundo o delegado, eles já foram identificados e são procurados. Um dos dois, inclusive, tem até mandado de prisão em aberto por tráfico e homicídio. Os nomes dos quatro envolvidos não foram divulgados.

REFÉM POR 15 HORAS

Lari contou que, ao ser rendida, foi colocada no banco de trás do carro e recordou que os bandidos andaram por um longo tempo até chegarem à casa em Anchieta, onde ela foi mantida em cativeiro dentro de um dos quartos, desamarrada. Ela relatou que os criminosos lhe entregaram comida e diziam que não fariam nada com ela.

“Me colocaram num quarto e ficaram na sala, assistindo televisão. Me deram água e pão. No final da novela Pantanal, o sequestrador viu que a polícia chegou. Eu abaixei e só esperei, com medo de tiro, alguma coisa do tipo. Eles fugiram e a polícia entrou e me resgatou”, relembrou.

A vereadora disse, ainda, que se emocionou ao ver a equipe da Polícia Civil e agradeceu os agentes que a resgataram: "Não sei nem explicar a sensação, porque parecia que eu estava nascendo naquele momento. Tenho muito a agradecer à equipe da Polícia Civil. Sem eles (policiais), eu acho que eu não estaria aqui agora, agradecer a Deus também, minha família, meus amigos, todo mundo que torceu para mim".

"Foi emocionante demais porque eu pensava em mim, mas eu pensava neles (amigos e familiares) aqui também, porque eu sei que eles sofreram muito. Deus é muito bom e deu tudo certo", desabafou.

CATIVEIRO ALUGADO HÁ POUCO TEMPO

Apesar de não conseguir especificar há quanto tempo, o delegado Faustino revelou que a casa onde a vereadora ficou tinha sido alugada recentemente por um dos bandidos que está foragido.

Dentro da residência, havia vasto material ilícito. Tudo indica que eles estavam aproveitando o local para armazenar drogas e armas da quadrilha. Ao todo, foram apreendidos: uma pistola 9mm, uma espingarda de calibre 12, uma submetralhadora, balança, 22 tabletes e meio de maconha, crack, pinos de cocaína e dinheiro.

Delegado mostra espingarda, uma das armas apreendidas no cativeiro de vereadora Crédito: Júlia Afonso