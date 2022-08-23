Sequestradores de vereadora assistiam a Pantanal quando polícia achou cativeiro

"O tempo todo eles nos ameaçavam. Um deles deu a entender que ia levar meu pai. Falei para não levar ele, que eu ia porque eu tinha o telefone, que era mais fácil de negociar. Só que, até então, achava que era um assalto. Quando me colocaram dentro do carro eu vi que eles iam me levar para longe, que eles queriam mais. Foi horrível. Foi o pior dia da minha vida"