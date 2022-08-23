Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime no ES

Sequestradores de vereadora assistiam a Pantanal quando polícia achou cativeiro

Lari Bortolote Marcon contou que criminosos estavam assistindo televisão e, no final da novela, polícia chegou ao cativeiro em Anchieta para libertá-la. Ela foi feita refém por 15h
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 ago 2022 às 13:51

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 13:51

Após passar mais de 15h em poder de criminosos, a vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos) – sequestrada na manhã de segunda-feira (22) em Rio Novo do Sul – foi resgatada na noite do mesmo dia do cativeiro para onde foi levada em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Em entrevista à TV Gazeta Sul nesta terça-feira (23), ela contou que os dois sequestradores assitiam à novela Pantanal, da Globo, quando policiais civis chegaram ao local para libertá-la.
sequestro aconteceu por volta das 7h. Lari Bortolote disse que foi colocada no banco de trás de um carro e que os sequestradores andaram durante horas com ela no veículo até chegarem a uma casa usada como cativeiro, na região de Ubú, em Anchieta. Desamarrada, a vereadora foi colocada em um dos cômodos da casa, com água e pão.
"Me colocaram num quarto lá e ficaram na sala, assistindo televisão. Me deram água, me deram pão. No finalzinho da novela Pantanal, o sequestrador viu que chegou a polícia. Eu abaixei e só esperei com medo de tiro, alguma coisa. Eles fugiram e a polícia entrou e me resgatou"
Lari Bortolote Marcon - Vereadora sequestrada em Rio Novo do Sul
Após o sequestro, os bandidos exigiram um resgate de R$ 250 mil para libertar a vereadora. A polícia prendeu um homem e apreendeu um adolescente pelo sequestro. Segundo a Polícia Civil, no cativeiro foram encontradas diversas armas, como submetralhadora e pistola, e drogas. 

SOBRE O CRIME

Em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, a vereadora contou que foi abordada com o pai e um funcionário, quando seguia para o curral na propriedade rural onde mora. “Vi um carro na beira do curral, achei que era uma pessoa que tinha ido comprar um porco, um leite. Passei pelo carro e fui para o curral. O carro foi embora e depois voltou. Quando retornou, meu pai foi perguntar o que estava acontecendo e foi aí que renderam ele, o funcionário e eu”, relembrou.
"O tempo todo eles nos ameaçavam. Um deles deu a entender que ia levar meu pai. Falei para não levar ele, que eu ia porque eu tinha o telefone, que era mais fácil de negociar. Só que, até então, achava que era um assalto. Quando me colocaram dentro do carro eu vi que eles iam me levar para longe, que eles queriam mais. Foi horrível. Foi o pior dia da minha vida"
Lari Bortolote Marcon (Republicanos) - Vereadora sequestrada em Rio Novo do Sul 
Segundo Lari, os suspeitos deitaram todos no chão e ela, o pai e o funcionário tiveram as pernas e os braços amarrados. A vereadora disse que chegou imaginar que fosse um assalto. 
Lari Bortolote Marcon foi resgatada em um cativeiro em Ubu, Anchieta
Lari Bortolote Marcon foi resgatada em um cativeiro em Ubu, Anchieta Crédito: Reprodução/Instagram
A vereadora disse que se emocionou ao ver a equipe da Polícia Civil e agradeceu os agentes que a resgataram. "Não sei nem explicar a sensação, porque parecia que eu estava nascendo naquele momento. Tenho muito a agradecer à equipe da Polícia Civil. Sem eles (policiais), eu acho que eu não estaria aqui agora, agradecer a Deus também, minha família, meus amigos, todo mundo que torceu para mim".
"Foi emocionante demais porque eu pensava em mim, mas eu pensava neles (amigos e familiares) aqui também, porque eu sei que eles sofreram muito. Deus é muito bom e deu tudo certo"
Lari Bortolote Marcon - Vereadora sequestrada em Rio Novo do Sul
A Polícia Civil divulgou, no final da manhã desta terça-feira, que mais detalhes sobre o crime e a prisão e apreensão dos suspeitos serão divulgados em coletiva de imprensa durante a tarde.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O relato de vereadora sequestrada no ES: "Pior dia da minha vida"

"Estou em choque", desabafa vereadora resgatada após sequestro no ES

Vereadora sequestrada no ES estava em cativeiro em Ubu; dupla foi presa

Vereadora é sequestrada no ES e bandidos pedem resgate de R$ 250 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Polícia Civil Rio Novo do Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
SUS Capixaba: cuidado, acesso e dignidade
Imagem de destaque
Holdings: impactos no IBS/CBS na tributação das operações não onerosas
Imagem de destaque
Conseguiremos superar o mal-estar dos brasileiros?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados