Irmão de vereadora teve arma apontada para a cabeça durante negociação no Sul do ES

Lari Bortolote Marcon ficou em cativeiro por 15 horas; criminosos chegaram a pedir resgate de R$ 250 mil a familiares Crédito: Reprodução/Instagram

O irmão da vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos) teve uma arma apontada para a cabeça após levar o dinheiro do resgate exigido pelos criminosos que estavam em poder da parlamentar, nesta segunda-feira (22), na Linha Vermelha, altura do bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim Sul do Estado . Agentes da Polícia Civil estavam de campana acompanhando toda a negociação e conseguiram deter os bandidos.

"Começaram a contatar com o irmão da vítima fazendo exigência de que fosse entregue R$ 250 mil para libertação da vereadora. Eles começaram uma negociação e ele não tinha esse valor, que foi reduzindo até que chegou aos R$ 100 mil. A família não queria a intervenção da polícia, até com receio de que algo pudesse acontecer com a vítima, mas tomamos conhecimento desse fato, e por se tratar de um crime de ação penal pública incondicionada, nós paralelamente iniciamos nossas investigações", disse o delegado Faustino Antunes, superintendente de polícia regional Sul.

Os sequestradores marcaram um encontro com o irmão da vítima na Linha Vermelha. Ele foi até lá de carro, levando os R$ 100 mil, e não imaginava que a polícia já estava sabendo e havia montado uma campana na região.

"Logo chegaram dois indivíduos a pé e embarcaram no veículo (do irmão da vereadora). Um deles tomou o assento dianteiro, apontou a arma para a cabeça do motorista e saíram do local, tomando destino para o bairro Zumbi, em Cachoeiro. Nesse momento, por se tratar de um local de alta periculosidade, as equipes fizeram abordagem desse veículo e no interior foram presos esses dois indivíduos" Delegado Faustino Antunes - Superintendente de polícia regional Sul

A arma que estava com os bandidos, um revólver de calibre 38, foi apreendida. Os suspeitos têm 17 e 18 anos, e, segundo a polícia, fazem parte de uma quadrilha que comanda o tráfico de drogas de Cachoeiro de Itapemirim, com intenção de expandir os negócios para Rio Novo do Sul, cidade da vereadora. O dinheiro, de acordo com as investigações, seria utilizado para "investir" na organização criminosa

Às 22h, o cativeiro da vereadora foi descoberto e ela foi resgatada sem nenhum ferimento . Os dois criminosos que estavam com Lari na casa conseguiram fugir, pulando pelo telhado, mas já foram identificados. Eles também fazem parte da facção de Cachoeiro, e estão sendo procurados. Todos os quatro, segundo as investigações, têm passagem por tráfico e homicídio.

CATIVEIRO ALUGADO HÁ POUCO TEMPO

Apesar de não conseguir especificar há quanto tempo, o delegado Faustino revelou que a casa onde a vereadora ficou tinha sido alugada recentemente por um dos bandidos que está foragido.

Dentro da residência, havia vasto material ilícito. Tudo indica que eles estavam aproveitando o local para armazenar drogas e armas da quadrilha. Ao todo, foram apreendidos: uma pistola 9mm, uma espingarda de calibre 12, uma submetralhadora, balança, 22 tabletes e meio de maconha, crack, pinos de cocaína e dinheiro.

No cativeiro para onde vereadora foi levada foram encontradas armas, como submetralhadora e pistola, e drogas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

REFÉM POR 15 HORAS

Lari contou que, ao ser rendida, foi colocada no banco de trás do carro e recordou que os bandidos andaram por um longo tempo até chegarem à casa em Anchieta, onde ela foi mantida em cativeiro dentro de um dos quartos, desamarrada. Ela relatou que os criminosos lhe entregaram comida e diziam que não fariam nada com ela.

“Me colocaram num quarto e ficaram na sala, assistindo televisão. Me deram água e pão. No final da novela Pantanal, o sequestrador viu que a polícia chegou. Eu abaixei e só esperei, com medo de tiro, alguma coisa do tipo. Eles fugiram e a polícia entrou e me resgatou”, relembrou.

A vereadora disse, ainda, que se emocionou ao ver a equipe da Polícia Civil e agradeceu os agentes que a resgataram: "Não sei nem explicar a sensação, porque parecia que eu estava nascendo naquele momento. Tenho muito a agradecer à equipe da Polícia Civil. Sem eles (policiais), eu acho que eu não estaria aqui agora, agradecer a Deus também, minha família, meus amigos, todo mundo que torceu para mim".