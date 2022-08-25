Seis jovens são detidos com submetralhadora e drogas em Sooretama

Material apreendido com grupo em operação da PM em Sooretama Crédito: Divulgação/PMES

Quatro jovens e dois adolescentes foram detidos pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (24) em uma casa com drogas, uma submetralhadora no bairro Dalvo Loureiro, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, o grupo também estava com um carro que havia sido roubado na última semana em Linhares. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia e não tiveram os nomes divulgados.

PM informou que recebeu denúncia sobre um imóvel que estaria sendo usado para tráfico de drogas em Sooretamal. Os policiais foram ao local e prepararam um cerco, com apoio da equipe K9 – com cães. Os indivíduos tentaram fugir, mas os três suspeitos de 19 anos, um de 24 e dois adolescentes de 16 e 17 anos acabaram detidos.

No imóvel, os policiais encontraram 23 pinos de cocaína, 58 buchas de maconha, oito pedras de crack e uma submetralhadora, arma com alto poder de destruição, segundo o capitão Lourenço, da PM. “É uma arma caseira, mas a forma como ela foi fabricada tem conceito industrial. Provavelmente quem produziu tem especialização. Tem alto poder de perigo”, disse.

Os militares recuperaram o carro – um Renault Kwid, que havia sido roubado de um motorista de aplicativo – e entrou em contato com o proprietário informando que o veículo havia sido encontrado.

Segundo a Polícia Militar , dois indivíduos – ambos de 19 anos – tinham mandado de prisão em aberto por homicídio, e contra o adolescente de 17 anos havia um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.