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Seis jovens são detidos com submetralhadora e drogas em Sooretama

Policiais acharam no imóvel 23 pinos de cocaína, 58 buchas de maconha, oito pedras de crack e uma submetralhadora – com alto poder de destruição, segundo a PM
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 ago 2022 às 12:00

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 12:00

Material apreendido com grupo após operação da PM em Sooretama
Material apreendido com grupo em operação da PM em Sooretama Crédito: Divulgação/PMES
Quatro jovens e dois adolescentes foram detidos pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (24) em uma casa com drogas, uma submetralhadora no bairro Dalvo Loureiro, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, o grupo também estava com um carro que havia sido roubado na última semana em Linhares. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia e não tiveram os nomes divulgados.
PM informou que recebeu denúncia sobre um imóvel que estaria sendo usado para tráfico de drogas em Sooretamal. Os policiais foram ao local e prepararam um cerco, com apoio da equipe K9 – com cães. Os indivíduos tentaram fugir, mas os três suspeitos de 19 anos, um de 24 e dois adolescentes de 16 e 17 anos acabaram detidos.
No imóvel, os policiais encontraram 23 pinos de cocaína, 58 buchas de maconha, oito pedras de crack e uma submetralhadora, arma com alto poder de destruição, segundo o capitão Lourenço, da PM. “É uma arma caseira, mas a forma como ela foi fabricada tem conceito industrial. Provavelmente quem produziu tem especialização. Tem alto poder de perigo”, disse.
Os militares recuperaram o carro – um Renault Kwid, que havia sido roubado de um motorista de aplicativo – e entrou em contato com o proprietário informando que o veículo havia sido encontrado.
Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos – ambos de 19 anos – tinham mandado de prisão em aberto por homicídio, e contra o adolescente de 17 anos havia um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
Os seis jovens detidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter informações sobre os procedimentos adotados com os suspeitos e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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