Adolescente é apreendido suspeito de tentar matar o pai em Sooretama

Versão anterior da reportagem informava de modo equivocado que o crime aconteceu em Linhares. Na verdade, o registro foi em Sooretama, mas o menor foi encaminhado à delegacia de Linhares. O título e texto foram corrigidos.

Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de tentar matar o próprio pai, um homem de 58 anos, na noite deste domingo (21) em Sooretama, região Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no meio da rua e o homem foi ferido durante uma luta corporal, sem uso de arma.