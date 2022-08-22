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Luta corporal

Adolescente é apreendido suspeito de tentar matar o pai em Sooretama

Segundo a PM, menor de 15 anos resistiu e foi necessário uso de força, gás de pimenta e técnicas de imobilização para contê-lo. Ele por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 ago 2022 às 13:23

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 13:23

Correção

22/08/2022 - 3:56
Versão anterior da reportagem informava  de modo equivocado que o crime aconteceu em Linhares. Na verdade, o registro foi em Sooretama, mas o menor foi encaminhado à delegacia de Linhares. O título e texto foram corrigidos.
Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de tentar matar o próprio pai, um homem de 58 anos, na noite deste domingo (21) em Sooretama, região Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no meio da rua e o homem foi ferido durante uma luta corporal, sem uso de arma.
Segundo a Polícia Militar, o jovem estava alterado e foi preciso uso de força, de gás de pimenta e de técnicas de imobilização para contê-lo. O homem foi socorrido consciente e em condições estáveis para o Hospital Rio Doce, segundo a PM.
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
16º Delegacia Regional de Linhares, para onde suspeito foi levado Crédito: Heber Tomaz
Contra o adolescente havia um mandado de internação por crime de roubo. O menor foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares. Segundo a Polícia Civil, o jovem conduzido responderá por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.

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