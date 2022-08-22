Adolescente é apreendido suspeito de tentar matar o pai em Sooretama

Correção
22/08/2022 - 3:56
Versão anterior da reportagem informava de modo equivocado que o crime aconteceu em Linhares. Na verdade, o registro foi em Sooretama, mas o menor foi encaminhado à delegacia de Linhares. O título e texto foram corrigidos.
Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de tentar matar o próprio pai, um homem de 58 anos, na noite deste domingo (21) em Sooretama, região Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no meio da rua e o homem foi ferido durante uma luta corporal, sem uso de arma.
Segundo a Polícia Militar, o jovem estava alterado e foi preciso uso de força, de gás de pimenta e de técnicas de imobilização para contê-lo. O homem foi socorrido consciente e em condições estáveis para o Hospital Rio Doce, segundo a PM.
Contra o adolescente havia um mandado de internação por crime de roubo. O menor foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares. Segundo a Polícia Civil, o jovem conduzido responderá por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.