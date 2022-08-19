Disputa por terra deixa dois mortos e dois feridos em Linhares

Alex trabalhava como entregador de leite Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem – que não teve a identidade informada – atirou contra dois indivíduos e acabou morrendo estrangulado por um deles em um assentamento na comunidade de Palhal, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (18). Na manhã seguinte, nesta sexta (19), o filho do suspeito do estrangulamento foi encontrado morto, com o corpo em chamas, em um valão na mesma região. Os homens que foram alvos dos disparos foram baleados e levados em estado grave para um hospital. Segundo a Polícia Civil, os crimes teriam como motivação disputa por terra.

Segundo ocorrência registrada pela PM, tudo começou quando o suspeito do homicídio registrado na quinta-feira saía de casa, acompanhado de um amigo, para procurar o filho, Alex Leite Honorato, de 21 anos, no assentamento Egídio Brunetto. O jovem havia saído para vender leite na manhã daquele dia e ainda não deu mais notícias.

Durante as buscas, os dois amigos teriam sido surpreendidos por dois indivíduos em um carro: um deles saiu do veículo e atirou contra a dupla, que foi atingida. Mesmo baleado, o pai de Alex – que não teve o nome informado – entrou em luta corporal e estrangulou o atirador até a morte. Os feridos foram socorridos para o Hospital Rio Doce em estado grave.

FILHO DE SUSPEITO TEVE CORPO INCENDIADO

O corpo de Alex Leite Honorato, de 21 anos, foi encontrado em chamas na manhã desta sexta-feira (19) em um valão Do assentamento por um vaqueiro. O jovem era vendedor de leite e estava desaparecido desde a manhã de quinta-feira. A família do rapaz procurou por ele durante a noite anterior e não sabia sobre o paradeiro dele.

Titular da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo explicou que as duas ocorrências no assentamento – de quinta e sexta-feira – estão relacionadas e teriam como motivação a disputa por lotes na região.

“Pelas apurações que temos, hoje (sexta) ouvimos parentes do jovem e a informação é de que há uma disputa por terrenos no assentamento, o que teria motivado o crime de ontem (quinta) e o corpo encontrado hoje. Estamos fazendo levantamentos sobre como aconteceu e sobre os autores. O crime de ontem me parece uma situação de legítima defesa e, o de hoje, de homicídio”, comentou o delegado.