Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Ataíde

"Playboy": apontado como chefe do tráfico de bairros de Vila Velha é preso

David Jordan Machado de Oliveira, conhecido como "Playboy", é apontado como chefe do tráfico de Dom João Batista, Aribiri, Ataíde e Ilha das Flores. Ele era foragido da Justiça
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 ago 2022 às 11:19

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 11:19

David Jordan, conhecido como
David Jordan, conhecido como "Playboy", foi preso pela Polícia Militar em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem apontado como o chefe do tráfico de drogas de bairros de Vila Velha foi preso pela Polícia Militar no bairro Ataíde nesta quinta-feira (25). David Jordan Machado de Oliveira, conhecido como "Playboy", de 28 anos, comandava o comércio de entorpecentes de Dom João Batista, Aribiri, Ataíde e Ilha das Flores e, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio.
Segundo o capitão Willian, da Polícia Militar, a corporação tinha a informação de que David Jordan guardava armas e drogas na casa dele. Lá, os policiais encontraram armas e drogas, inclusive uma pistola com um dispositivo que a transformava em uma submetralhadora.
"A prisão se deu através de ação conjunta do serviço reservado com o 4º batalhão. Através de denúncias anônimas, chegamos ao endereço dele e, lá, ele foi encontrado. Foram encontradas armas de fogo, alguns acessórios para armamento, colete balístico, cinto de guarnição", disse o capitão.
Na casa onde David Jordan foi preso nesta quinta (25) foram encontradas armas e munições
Na casa onde David Jordan foi preso nesta quinta (25) foram encontradas armas e munições Crédito: Divulgação/PMES
As equipes também apreenderam quatro carregadores, sendo que um deles era alongado e tinha capacidade para 31 munições, mais de 150 munições, lanterna tática para arma de fogo, colete camuflado com placa em cerâmica, entre outros.
Polícia Civil disse que David Jordan foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e resistência a ação policial, além do mandado de prisão que estava em aberto contra ele. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e a arma apreendida durante a ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Criminalística - Balística, junto com as munições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A central de golpes em país asiático que se passava por delegacia brasileira para achacar vítimas
Imagem de destaque
BBB 26: 'Estou muito magoada', declara Chaiany sobre Babu Santana
Imagem de destaque
BBB 26: 'Você é patética', dispara Jordana para Ana Paula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados