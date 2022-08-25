"Playboy": apontado como chefe do tráfico de bairros de Vila Velha é preso

Um homem apontado como o chefe do tráfico de drogas de bairros de Vila Velha foi preso pela Polícia Militar no bairro Ataíde nesta quinta-feira (25). David Jordan Machado de Oliveira, conhecido como "Playboy", de 28 anos, comandava o comércio de entorpecentes de Dom João Batista, Aribiri, Ataíde e Ilha das Flores e, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio.
Segundo o capitão Willian, da Polícia Militar, a corporação tinha a informação de que David Jordan guardava armas e drogas na casa dele. Lá, os policiais encontraram armas e drogas, inclusive uma pistola com um dispositivo que a transformava em uma submetralhadora.
"A prisão se deu através de ação conjunta do serviço reservado com o 4º batalhão. Através de denúncias anônimas, chegamos ao endereço dele e, lá, ele foi encontrado. Foram encontradas armas de fogo, alguns acessórios para armamento, colete balístico, cinto de guarnição", disse o capitão.
As equipes também apreenderam quatro carregadores, sendo que um deles era alongado e tinha capacidade para 31 munições, mais de 150 munições, lanterna tática para arma de fogo, colete camuflado com placa em cerâmica, entre outros.
A Polícia Civil disse que David Jordan foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e resistência a ação policial, além do mandado de prisão que estava em aberto contra ele. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e a arma apreendida durante a ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Criminalística - Balística, junto com as munições.