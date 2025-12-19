Mulher leva socos e joelhada do companheiro na frente dos filhos no ES
Uma mulher de 25 anos foi agredida pelo companheiro com socos no rosto e uma joelhada na cabeça, na tarde de quinta-feira (18) no bairro Vista Alegre, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. As agressões, segundo relato da vítima à Polícia Militar, aconteceram na frente dos filhos, que são crianças. O suspeito, de 27 anos, foi preso.
A mulher chamou a polícia e denunciou o companheiro. A vítima, segundo os militares, apresentava arranhões no braço, porém dispensou atendimento médico. O suspeito foi então conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. No local, ele se queixou de ansiedade e de dor no peito e precisou ser levado a um pronto atendimento. Conforme a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).