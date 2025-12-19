Mulher leva socos e joelhada do companheiro na frente dos filhos no ES

Sexto barco do Sistema Aquaviário começa a operar em 2026 Crédito: Governo do ES/ Divulgação

O Aquaviário da Grande Vitória vai ganhar um reforço na frota em janeiro, com a chegada do sexto e maior barco do sistema. O anúncio foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), durante coletiva de imprensa para balanço de gestão, realizada nesta quinta-feira (18), no Palácio Anchieta, em Vitória.

A nova embarcação deve chegar ainda neste mês ao Estado, mas começa a operar somente em 2026, de acordo com Casagrande. Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura detalhou que o veículo, batizado de Forno Grande, tem capacidade para 130 passageiros e vai ampliar a oferta de viagens para os usuários entre as três estações do Aquaviário.

A nova lancha terá as mesmas características das cinco que já estão em operação, com wi-fi, acessibilidade, banheiro e bicicletário.