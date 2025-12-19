Home
Ex-empresário é preso após furtar fiação de enfeite de Natal em Vitória

Câmeras de videomonitoramento registraram o furto da fiação na madrugada desta sexta-feira (19), no Centro da Capital

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:41

Um ex-empresário acabou preso após ser flagrado furtando fiação de enfeite de Natal em uma praça do Centro de Vitória, na madrugada desta sexta-feira.

Um ex-empresário, identificado como Luiz Alfredo Jabour de Rezende, de 62 anos, foi preso após ser flagrado furtando a fiação de um enfeite de Natal na praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória, na madrugada desta sexta-feira (19). Por causa do crime, metade da decoração de pisca-pisca da praça precisou ser desligada. O furto ocorreu por volta das 4h20.

Câmeras de videomonitoramento registraram a ação (veja acima). As imagens mostram o homem subindo sobre o capô de um carro estacionado para alcançar os fios. Ele foi abordado por agentes da Guarda Municipal e, inicialmente, negou o crime.

No entanto, com ele foram encontrados cerca de cinco metros de fio de pisca-pisca. Após a abordagem, Luiz Alfredo confessou o furto e afirmou ser usuário de drogas, dizendo que comete esse tipo de crime para sustentar o vício.

Ele é um ex-empresário, morador do Centro de Vitória. Tinha restaurante e alguns comércios e, pelo que nos contou, vem vendendo esses imóveis para sustentar esse vício

Picoli

Inspetor da Guarda Municipal

Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o ex-empresário já havia sido preso em outubro deste ano por furto em um comércio da Capital.

Luiz Alfredo Jabour de Rezende, de 62 anos, foi preso após furtar fios de iluminação de Natal
Luiz Alfredo Jabour de Rezende, de 62 anos, foi preso após furtar fios de iluminação de Natal Crédito: Reprodução/

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 

