Ex-empresário é preso após furtar fiação de enfeite de Natal em Vitória

Um ex-empresário, identificado como Luiz Alfredo Jabour de Rezende, de 62 anos, foi preso após ser flagrado furtando a fiação de um enfeite de Natal na praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória, na madrugada desta sexta-feira (19). Por causa do crime, metade da decoração de pisca-pisca da praça precisou ser desligada. O furto ocorreu por volta das 4h20.
Câmeras de videomonitoramento registraram a ação (veja acima). As imagens mostram o homem subindo sobre o capô de um carro estacionado para alcançar os fios. Ele foi abordado por agentes da Guarda Municipal e, inicialmente, negou o crime.
No entanto, com ele foram encontrados cerca de cinco metros de fio de pisca-pisca. Após a abordagem, Luiz Alfredo confessou o furto e afirmou ser usuário de drogas, dizendo que comete esse tipo de crime para sustentar o vício.
Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o ex-empresário já havia sido preso em outubro deste ano por furto em um comércio da Capital.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.
