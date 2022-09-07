Homem é baleado ao sair de casa no bairro Flexal II, em Cariacica

Um homem de 51 anos foi baleado quando estava saindo de casa no bairro Flexal II, em Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (7). Ele chegou a se jogar no chão para se proteger dos disparos, mas acabou atingido de raspão no ombro e no rosto.
Para os policiais militares, a vítima relatou que estava saindo do portão quando criminosos passaram atirando. Ele se jogou no chão e, em seguida, buscou socorro no Pronto Atendimento (PA) do bairro.
A motivação para o crime ainda está sendo investigada, mas existe a suspeita inicial de que os atiradores possam ser traficantes de outro bairro. De acordo com a Polícia Civil, o caso será apurado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
"A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", completou a corporação, em nota.