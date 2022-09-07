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Violência

Homem é baleado ao sair de casa no bairro Flexal II, em Cariacica

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (7); após ser atingida, vítima se jogou no chão e em seguida procurou socorro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2022 às 14:02

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 14:02

Um homem de 51 anos foi baleado quando estava saindo de casa no bairro Flexal II, em Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (7). Ele chegou a se jogar no chão para se proteger dos disparos, mas acabou atingido de raspão no ombro e no rosto.
Para os policiais militares, a vítima relatou que estava saindo do portão quando criminosos passaram atirando. Ele se jogou no chão e, em seguida, buscou socorro no Pronto Atendimento (PA) do bairro.
A motivação para o crime ainda está sendo investigada, mas existe a suspeita inicial de que os atiradores possam ser traficantes de outro bairro. De acordo com a Polícia Civil, o caso será apurado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
"A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", completou a corporação, em nota.

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