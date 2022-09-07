Três criminosos armados invadiram um colégio no bairro Campo Verde, em Cariacica, e obrigaram mais de 40 pessoas a deitarem no chão do refeitório, sofrendo ameaças, enquanto eles recolhiam celulares, carteiras e até veículos, na noite desta terça-feira (6).
O caso aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Maria Guilhermina de Castro. No local, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), equipe pedagógica e funcionários participavam de uma ação do Setembro Verde, mês de inclusão à pessoa com deficiência, quando foram surpreendidos.
Trio armado invade escola no ES, rouba e ameaça mais de 40 pessoas
Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, uma das vítimas revelou que os bandidos começaram rendendo o segurança que estava na portaria e levando ele até o refeitório, para onde encaminharam as outras pessoas.
"Foram roubando todo mundo à mão armada mesmo, colocando todo mundo no chão, fazendo pânico e terror. Pessoas chegaram a desmaiar na hora, entraram em choque. Roubaram celulares, carteiras e outros objetos. Também foi roubado carro, moto", disse a vítima, que preferiu não se identificar.
Em meio ao terror, uma das pessoas rendidas chegou a resistir na hora de entregar os pertences. "Essa pessoa foi ameaçada de levar um tiro na cabeça, porque ficou com medo, não querendo entregar o objeto", lembrou a vítima.
" Na hora eu só pensava que não queria estar ali, é um medo tremendo. Fica o trauma e o medo de estar lá."
Depois de recolherem tudo, os bandidos fugiram. De acordo com a Secretaria de Educação de Cariacica (Seme), foram levados três celulares, um carro e uma moto. "Ninguém ficou ferido. A direção da escola acionou a Polícia Militar após o ocorrido e a Guarda Municipal de Cariacica foi acionada para reforçar a segurança da escola. As aulas acontecerão normalmente nesta quinta-feira (8)", completou a prefeitura, em nota.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), já que, durante a ocorrência, um veículo foi roubado. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado", disse a corporação.