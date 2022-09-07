Veterinária leva dois tiros e morre após capotar carro em Santa Teresa

Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a vítima é Caroline Fabris Taufner, de 37 anos. Ela era dona de uma clínica veterinária na região e quem dirigia o automóvel. Apesar de ter sido socorrida a um hospital, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.