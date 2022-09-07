Veterinária leva dois tiros e morre após capotar carro em Santa Teresa

Uma mulher morreu depois de ter capotado o carro na segunda-feira (5), em uma estrada de terra na Zona Rural do município de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. Inicialmente, acreditava-se que o motivo da morte tivesse sido o acidente automobilístico, mas exames apontaram que ela tinha duas marcas de tiros no corpo. Até o momento, ninguém foi preso.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a vítima é Caroline Fabris Taufner, de 37 anos. Ela era dona de uma clínica veterinária na região e quem dirigia o automóvel. Apesar de ter sido socorrida a um hospital, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
O corpo dela foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e, durante o exame de necropsia, foram observados dois tiros: um no ombro e outro nas costas. Parentes de Caroline estiveram no DML nesta terça-feira (6), mas não quiseram falar com a reportagem.
Em nota, a Polícia Civil informou que, no início da noite de segunda-feira (5), o rabecão foi acionado para recolher o corpo de uma mulher no Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa, levando-o para o DML da Capital. No entanto, outras informações não foram passadas.
Procurada, a Polícia Militar afirmou que nenhuma ocorrência com tais características foi registrada pela corporação.