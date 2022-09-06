Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Um foi preso

Polícia identifica 4 suspeitos de matar filho de pastor em Vitória

Inquérito policial foi concluído e um jovem de 21 anos, suspeito de ser o mandante do crime ocorrido em março deste ano, foi preso no dia 29 de junho
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 set 2022 às 09:40

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 09:40

Jovem foi morto em campo de futebol no bairro São Pedro, em Vitória
Jovem foi morto em campo de futebol em Vitória Crédito: Montagem | Caíque Verli
Quatro suspeitos de envolvimento na morte de Matheus Vinícius da Rocha Silva, de 20 anos – baleado quando estava sozinho em um campo de futebol no bairro Redenção, em Vitória – foram identificados pela Polícia Civil. O inquérito policial foi concluído e um dos suspeitos, um jovem de 21 anos identificado como Diego dos Santos Loutério, que é suspeito de ser mandante do crime, foi preso no dia 29 de junho deste ano.
O inquérito sobre o assassinato ocorrido no dia 24 de março deste ano foi elaborado por uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. 
  • O mandante do crime, Diego dos Santos Loutério, conhecido como "Dieguinho do salão", foi preso pela polícia
  • Um dos executores, Gabriel Alves de Jesus, conhecido como "Neymar", está foragido
  • Um dos executores, Ruan dos Santos Santana, conhecido como "baiano doido" ou "baiano preto", está foragido
  • Quem forneceu a arma do crime, Ismael Francisco Azevedo da Silva, conhecido como "baiano branco", está foragido
Um foi preso e outros três estão foragidos após a morte de Matheus Silva, de 20 anos
Um foi preso e outros três estão foragidos após a morte de Matheus Silva, de 20 anos Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Os três foram denunciados e são réus em ação perante a 1ª Vara Criminal Privativa do Júri de Vitória.  Além do homem preso, outros três foram identificados. Eles são considerados foragidos e há mandados de prisão contra os três.

JOVEM FOI TRATADO COMO X-9, MAS POLÍCIA DIZ QUE ELE NÃO FEZ DENÚNCIAS

Matheus Silva foi morto em março, segundo a polícia, porque teria entregado o grupo criminoso do bairro a rivais, sendo um X-9. No entanto, a informação de que o jovem passaria informações a outro grupo não foi comprovada.
Diego dos Santos Loutério, conhecido como Dieguinho do Salão, foi o mandante do assassinato, segundo a polícia. Gabriel Alves de Jesus, Ruan dos Santos Santana e Ismael Francisco Azevedo da Silva estão foragidos e são procurados.
O único preso até agora é, de acordo com as investigações, gerente do tráfico de drogas do bairro Redenção, na região de São Pedro. Antes de ser preso, Diego Loutério havia sido abordado por uma equipe da Guarda Municipal de Vila Velha. Na época, ele fugiu, mas abandonou 45 tabletes de maconha.

FILHO DE PASTOR ESTAVA SOZINHO NO BAIRRO QUANDO FOI MORTO

O jovem de 20 anos foi morto a tiros quando estava dentro de um campo de futebol. No dia do crime, a reportagem da TV Gazeta apurou que ao menos três tiros acertaram a vítima: dois no braço e um no peito.
O pai da vítima, que é pastor, pegou o filho e o levou de carro para o Pronto Atendimento de São Pedro, mas o jovem não resistiu e morreu.

Veja Também

Empresário é baleado dentro de carro na Praia de Itaparica, Vila Velha

Polícia prende suspeitos de matar cozinheiro de lanchonete no ES

Morre jovem queimada pela mãe após briga em São Gabriel da Palha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas crime Polícia Civil Vitória (ES) Tiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado
Papa Leão XIV
Polícia investiga ameaça de bomba contra irmão do papa Leão 14 nos EUA
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados