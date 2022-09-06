Polícia identifica 4 suspeitos de matar filho de pastor em Vitória

Jovem foi morto em campo de futebol em Vitória Crédito: Montagem | Caíque Verli

O inquérito sobre o assassinato ocorrido no dia 24 de março deste ano foi elaborado por uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

O mandante do crime, Diego dos Santos Loutério, conhecido como "Dieguinho do salão", foi preso pela polícia

Um dos executores, Gabriel Alves de Jesus, conhecido como "Neymar", está foragido

Um dos executores, Ruan dos Santos Santana, conhecido como "baiano doido" ou "baiano preto", está foragido

Quem forneceu a arma do crime, Ismael Francisco Azevedo da Silva, conhecido como "baiano branco", está foragido

Um foi preso e outros três estão foragidos após a morte de Matheus Silva, de 20 anos Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Os três foram denunciados e são réus em ação perante a 1ª Vara Criminal Privativa do Júri de Vitória. Além do homem preso, outros três foram identificados. Eles são considerados foragidos e há mandados de prisão contra os três.

JOVEM FOI TRATADO COMO X-9, MAS POLÍCIA DIZ QUE ELE NÃO FEZ DENÚNCIAS

Matheus Silva foi morto em março, segundo a polícia, porque teria entregado o grupo criminoso do bairro a rivais, sendo um X-9. No entanto, a informação de que o jovem passaria informações a outro grupo não foi comprovada.

Diego dos Santos Loutério, conhecido como Dieguinho do Salão, foi o mandante do assassinato, segundo a polícia. Gabriel Alves de Jesus, Ruan dos Santos Santana e Ismael Francisco Azevedo da Silva estão foragidos e são procurados.

O único preso até agora é, de acordo com as investigações, gerente do tráfico de drogas do bairro Redenção, na região de São Pedro. Antes de ser preso, Diego Loutério havia sido abordado por uma equipe da Guarda Municipal de Vila Velha. Na época, ele fugiu, mas abandonou 45 tabletes de maconha.

FILHO DE PASTOR ESTAVA SOZINHO NO BAIRRO QUANDO FOI MORTO

O jovem de 20 anos foi morto a tiros quando estava dentro de um campo de futebol. No dia do crime, a reportagem da TV Gazeta apurou que ao menos três tiros acertaram a vítima: dois no braço e um no peito.