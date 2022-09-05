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Mãe foi presa

Morre jovem queimada pela mãe após briga em São Gabriel da Palha

Mãe e filha teriam discutido porque ela chegou em casa e encontrou a jovem com um homem. A mãe se sentiu ofendida com algo que a filha disse e jogou álcool nela
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 set 2022 às 15:40

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 15:40

Beatriz Estalote Scalzer de 21 anos que sofreu queimaduras graves por todo o corpo após a própria mãe, de 46 anos, atear fogo nela
Beatriz Estalote Scalzer de 21 anos morreu após ser incendiada pela mãe Crédito: Redes sociais
Morreu na tarde desta segunda-feira (5) a jovem Beatriz Estalote Scalzer de 21 anos que sofreu queimaduras graves por todo o corpo após a própria mãe, Ana Paula Estalote de 46 anos, atear fogo nela. O crime ocorreu neste domingo (4), na localidade de Asa Branca, em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, após as duas mulheres terem uma discussão. A filha havia sido levada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Grande Vitória, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil e a mãe foi presa.
Mãe e filha teriam discutido porque ela chegou em casa e encontrou a jovem com um homem. Segundo as investigações, a mãe se sentiu ofendida com algo que a filha disse e, após a discussão, teria jogado álcool nela e ateado fogo.
Durante interrogatório, a suspeita confirmou que jogou álcool, mas, quanto ao fogo, disse que ele foi causado pela própria vítima, que acendeu um isqueiro para fumar naquele momento, o que acabou causando as chamas.
Mãe é presa por atear fogo na filha após briga em São Gabriel da Palha
À esquerda, a jovem que morreu após ser incendiada. À direita, a mãe que foi presa Crédito: Redes sociais
A mãe foi levada para a Delegacia Regional de Nova Venécia, autuada em flagrante por “tentativa de homicídio qualificada com emprego de fogo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum”, de acordo com a PC.
O corpo da jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado.
Após a confirmação da morte da filha, a reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber por qual crime a mulher vai responder, no entanto a corporação informou que “o indiciamento só poderá ser feito ao final das investigações da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, que ainda estão no início”.
A mulher foi levada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

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