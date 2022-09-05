Morre jovem queimada pela mãe após briga em São Gabriel da Palha

Beatriz Estalote Scalzer de 21 anos morreu após ser incendiada pela mãe Crédito: Redes sociais

Mãe e filha teriam discutido porque ela chegou em casa e encontrou a jovem com um homem. Segundo as investigações, a mãe se sentiu ofendida com algo que a filha disse e, após a discussão, teria jogado álcool nela e ateado fogo.

Durante interrogatório, a suspeita confirmou que jogou álcool, mas, quanto ao fogo, disse que ele foi causado pela própria vítima, que acendeu um isqueiro para fumar naquele momento, o que acabou causando as chamas.

À esquerda, a jovem que morreu após ser incendiada. À direita, a mãe que foi presa Crédito: Redes sociais

A mãe foi levada para a Delegacia Regional de Nova Venécia , autuada em flagrante por “tentativa de homicídio qualificada com emprego de fogo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum”, de acordo com a PC

O corpo da jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado.

Após a confirmação da morte da filha, a reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber por qual crime a mulher vai responder, no entanto a corporação informou que “o indiciamento só poderá ser feito ao final das investigações da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, que ainda estão no início”.