Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em São Domingos do Norte

Vereador é autuado por embriaguez após acidente com morte no ES

Carro dirigido por Danilo Henrique Balarini atingiu duas motos, na noite de domingo (2). Uma das vítimas, Ruan Carlos Alves Azevedo não resistiu e morreu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 set 2022 às 12:57

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 12:57

Acidente ocorreu em São Domingos do Norte, na rodovia do Café
A frente do carro de autoescola dirigido pelo vereador ficou destruída, após acidente que envolveu mais duas motos Crédito: Leitor de A Gazeta
O vereador de São Domingos do Norte Danilo Henrique Balarini (PSB), de 30 anos, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Ele dirigia um carro e se envolveu em um acidente de trânsito com duas motos na noite de domingo (4) na Rodovia do Café, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado. As vítimas que estavam na moto foram socorridas por uma ambulância, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. O parlamentar vai responder em liberdade, após pagar fiança.
De acordo com o relatório da Polícia Militar, o vereador dirigia um Hyundai HB20, com identificação de autoescola, e bateu em duas motos Honda CG. Em uma delas, estava Ruan Carlos Alves Azevedo, que veio a óbito. Segundo a polícia, ele é menor de idade, mas não foi informado quantos anos tinha. Na outra moto, um homem pilotava e uma mulher estava na garupa. Não há informações sobre o estado de saúde dessas vítimas.
Quando os policiais chegaram ao local, Danilo estava em estado de choque e desorientado. Ele saiu de onde houve a colisão e foi encontrado depois em um outro ponto da cidade. De acordo com relato da polícia, o parlamentar apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. O vereador foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por embriaguez ao volante, com base na constatação de alteração psicomotora dele, observada pelos policiais.
Por nota, a Polícia Civil informou que não havia elementos suficientes para que Danilo fosse preso em flagrante, porque não foi possível constatar quem teria causado o acidente. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte. A reportagem tentou contato com o vereador e a Câmara Municipal, porém não teve as ligações atendidas.
O corpo de Ruan foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

Veja Também

Suspeito de matar companheiro da ex é preso em São Domingos do Norte

Homem leva garrafada na cabeça e é roubado em São Domingos do Norte

Casal reage a tentativa de assalto e mata suspeito em São Domingos do Norte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Domingos do Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento de turismo rural reúne visitantes para valorização do interior em Santa Teresa.
Feira em Santa Teresa chama atenção para o turismo na região rural
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados