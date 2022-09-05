Vereador é autuado por embriaguez após acidente com morte no ES

A frente do carro de autoescola dirigido pelo vereador ficou destruída, após acidente que envolveu mais duas motos Crédito: Leitor de A Gazeta

O vereador de São Domingos do Norte Danilo Henrique Balarini (PSB), de 30 anos, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Ele dirigia um carro e se envolveu em um acidente de trânsito com duas motos na noite de domingo (4) na Rodovia do Café, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado. As vítimas que estavam na moto foram socorridas por uma ambulância, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. O parlamentar vai responder em liberdade, após pagar fiança.

De acordo com o relatório da Polícia Militar , o vereador dirigia um Hyundai HB20, com identificação de autoescola, e bateu em duas motos Honda CG. Em uma delas, estava Ruan Carlos Alves Azevedo, que veio a óbito. Segundo a polícia, ele é menor de idade, mas não foi informado quantos anos tinha. Na outra moto, um homem pilotava e uma mulher estava na garupa. Não há informações sobre o estado de saúde dessas vítimas.

Quando os policiais chegaram ao local, Danilo estava em estado de choque e desorientado. Ele saiu de onde houve a colisão e foi encontrado depois em um outro ponto da cidade. De acordo com relato da polícia, o parlamentar apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. O vereador foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por embriaguez ao volante, com base na constatação de alteração psicomotora dele, observada pelos policiais.

Por nota, a Polícia Civil informou que não havia elementos suficientes para que Danilo fosse preso em flagrante, porque não foi possível constatar quem teria causado o acidente. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte. A reportagem tentou contato com o vereador e a Câmara Municipal, porém não teve as ligações atendidas.