Mãe é presa por atear fogo na filha após briga em São Gabriel da Palha

Uma mulher de 46 anos foi presa suspeita de jogar álcool e atear fogo na filha de 21 na noite após as duas brigarem na localidade de Asa Branca, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu neste domingo (4). Segundo relato da suspeita, mãe e filha discutiram porque ela chegou em casa e encontrou a jovem com um homem,. Segundo ocorrência da Polícia Militar, a vítima sofreu queimaduras graves por todo o corpo e foi socorrida para um hospital da região.
A mãe da jovem foi detida e levada para a Delegacia Regional de Nova Venécia. A Polícia Civil informou que a mulher alegou que se sentiu ofendida após uma discussão com a filha e, na delegacia, disse que jogou álcool na vítima – que, segundo a suspeita, teria acendido um isqueiro para fumar e acabou provocando as chamas.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher de 46 anos foi autuada em flagrante por "tentativa de homicídio qualificada com emprego de fogo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum" e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.
A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde da jovem de 21 anos.