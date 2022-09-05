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Com submetralhadora

Criminoso atira no próprio pé durante assalto a farmácia no ES

Suspeito estava com um comparsa e rendeu funcionários do estabelecimento, que fica em Jacaraípe, na Serra; crime aconteceu nesse domingo (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2022 às 15:14

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 15:14

Funcionários de uma farmácia na Serra foram assaltados no último domingo (4)
Funcionários de uma farmácia na Serra foram assaltados no último domingo (4) Crédito: Oliveira Alves
Um assaltante atirou no próprio pé enquanto ele e um comparsa rendiam funcionários de uma farmácia, na tarde desse domingo (4), em Jacaraípe, na Serra. O estabelecimento fica na Avenida Abdo Saad, a principal do bairro, e o crime aconteceu por volta das 16h.
Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os dois suspeitos chegaram em um carro, invadiram a farmácia e anunciaram o assalto. Um deles, que estava com uma submetralhadora, acabou atirando no próprio pé porque a arma disparou acidentalmente.
Depois de roubarem os celulares dos funcionários, os dois assaltantes fugiram de automóvel. Na calçada, do lado de fora do estabelecimento, ficaram as marcas de sangue do ferimento. Os funcionários acreditam que se não fosse pelo tiro no pé, a dupla também teria roubado o dinheiro do caixa.
Funcionários de uma farmácia na Serra foram assaltados no último domingo (4)
Marcas de sangue ficaram na calçada devido ao ferimento no pé do assaltante Crédito: Oliveira Alves
Na farmácia, ninguém foi autorizado a gravar entrevista nem divulgar as imagens do circuito interno de segurança. As vítimas acreditam que esses suspeitos podem ser os mesmos que assaltaram uma farmácia que fica do outro lado da avenida, há uma semana.
Polícia Civil informou que, em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia ou por meio da internet para que as investigações sejam iniciadas.

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