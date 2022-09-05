Criminoso atira no próprio pé durante assalto a farmácia no ES

Funcionários de uma farmácia na Serra foram assaltados no último domingo (4) Crédito: Oliveira Alves

Um assaltante atirou no próprio pé enquanto ele e um comparsa rendiam funcionários de uma farmácia, na tarde desse domingo (4), em Jacaraípe, na Serra . O estabelecimento fica na Avenida Abdo Saad, a principal do bairro, e o crime aconteceu por volta das 16h.

Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os dois suspeitos chegaram em um carro, invadiram a farmácia e anunciaram o assalto. Um deles, que estava com uma submetralhadora, acabou atirando no próprio pé porque a arma disparou acidentalmente.

Depois de roubarem os celulares dos funcionários, os dois assaltantes fugiram de automóvel. Na calçada, do lado de fora do estabelecimento, ficaram as marcas de sangue do ferimento. Os funcionários acreditam que se não fosse pelo tiro no pé, a dupla também teria roubado o dinheiro do caixa.

Marcas de sangue ficaram na calçada devido ao ferimento no pé do assaltante Crédito: Oliveira Alves

Na farmácia, ninguém foi autorizado a gravar entrevista nem divulgar as imagens do circuito interno de segurança. As vítimas acreditam que esses suspeitos podem ser os mesmos que assaltaram uma farmácia que fica do outro lado da avenida, há uma semana.