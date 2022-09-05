Homem é preso suspeito de atirar no meio da rua na Praia do Canto

De acordo com a Guarda de Vitória, a suspeita é que ele tenha efetuado disparos de arma de fogo no dia 20 de agosto no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Imagens registradas por uma câmera de videomonitoramento mostram que o carro está estacionado no lado esquerdo da rua. Quando o veículo sai em direção à pista, disparos são ouvidos, chamando atenção das pessoas.