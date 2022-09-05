Homem é preso suspeito de atirar no meio da rua na Praia do Canto

Um homem foi preso neste domingo (4) suspeito de ser o autor de disparos no meio da rua na Praia do Canto, em Vitória. Ele foi detido pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal quando ele passava por uma avenida de Jardim Camburi em um carro do modelo Honda Civic de cor preta.
De acordo com a Guarda de Vitória, a suspeita é que ele tenha efetuado disparos de arma de fogo no dia 20 de agosto no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Imagens registradas por uma câmera de videomonitoramento mostram que o carro está estacionado no lado esquerdo da rua. Quando o veículo sai em direção à pista, disparos são ouvidos, chamando atenção das pessoas.
Com o suspeito, foram apreendidos:
- Uma pistola calibre .45 com numeração raspada e fabricação americana
- Sete munições
- Substância similar a maconha
- R$ 2.131,00 em dinheiro
O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. Outra pessoa que estava no carro também foi levada para o local.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 24 anos, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas para consumo pessoal e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A suspeita, de 21 anos, assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo pessoal, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.