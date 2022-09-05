Polícia prende suspeitos de matar cozinheiro de lanchonete no ES

Suspeito preso por envolvimento na morte de Gleison Lúcio Moreira, que aparece de camiseta coral, em destaque Crédito: Polícia Civil | Acervo familiar | Montagem A Gazeta

"Ele fazia as locações do carro, orquestrava e arquitetava esses assaltos. Ele se associava a alguns indivíduos pertencentes ao tráfico do Bairro da Penha. As investigações mostraram que ele visava ao lucro e à capitalização do próprio tráfico de drogas", contou o delegado Gianno Trindade.

À esquerda, parte da tentativa de assalto a uma loja de celulares em Vitória; à direita, momento do crime na lanchonete na Serra Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

A esposa de Fernando, que não teve o nome divulgado, também foi indiciada. "Ela chegou a fazer dois boletins de ocorrência dizendo que o carro tinha sido roubado, visando à impunidade do crime e se eximindo de qualquer culpa. Além do crime de dolo qualificado pois eles colocaram fogo no veículo", disse.

Na cena da morte de Gleison, havia ainda um quarto suspeito, que aparece de camiseta listrada nas imagens de videomonitoramento que flagraram o momento do crime. Mateus Pereira Machado morreu baleado na troca de tiros, quando o marido da dona da lanchonete reagiu ao assalto.

RELEMBRE O CASO

latrocínio aconteceu no no bairro Residencial Jacaraípe , na Serra, na noite de 18 de agosto. Gleison Lúcio Moreira tinha 26 anos e trabalhava como cozinheiro na lanchonete há menos de um mês. Ele foi atingido com um tiro na mão e no peito.

Câmeras de segurança flagraram o momento do tiroteio, que começou por volta de 23h. Um policial militar, que é marido da dona da lanchonete, reagiu ao assalto e trocou tiro com os três criminosos, que fugiram em seguida.