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Latrocínio

Polícia prende suspeitos de matar cozinheiro de lanchonete no ES

Segundo a PC, criminosos planejavam assaltos e participavam do tráfico de drogas na Grande Vitória; Gleison Lúcio Moreira morreu em agosto deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2022 às 19:12

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 19:12

Suspeito preso por envolvimento na morte de Gleison Lúcio Moreira, que aparece de camiseta coral, em destaque
Suspeito preso por envolvimento na morte de Gleison Lúcio Moreira, que aparece de camiseta coral, em destaque Crédito: Polícia Civil | Acervo familiar | Montagem A Gazeta
Polícia Civil prendeu dois suspeitos da morte de Gleison Lúcio Moreira, funcionário de uma lanchonete morto durante um assalto em Jacaraípe, na Serra, em agosto deste ano. Um deles é um adolescente. O outro tem 18 anos. Nenhum deles teve a identidade revelada.
Além disso, segundo a PC, Fernando Dias Costa, de 43 anos, preso na última quinta-feira (1) por envolvimento no assalto de uma loja de celulares na Praia do Canto, em Vitória, é um dos envolvidos na morte do cozinheiro. Ele é motorista de aplicativo e seria o responsável por planejar os crimes.
"Ele fazia as locações do carro, orquestrava e arquitetava esses assaltos. Ele se associava a alguns indivíduos pertencentes ao tráfico do Bairro da Penha. As investigações mostraram que ele visava ao lucro e à capitalização do próprio tráfico de drogas", contou o delegado Gianno Trindade.
Quadrilha foi responsável por ao menos dois crimes na Grande Vitória
À esquerda, parte da tentativa de assalto a uma loja de celulares em Vitória; à direita, momento do crime na lanchonete na Serra Crédito: Reprodução | Videomonitoramento
A esposa de Fernando, que não teve o nome divulgado, também foi indiciada. "Ela chegou a fazer dois boletins de ocorrência dizendo que o carro tinha sido roubado, visando à impunidade do crime e se eximindo de qualquer culpa. Além do crime de dolo qualificado pois eles colocaram fogo no veículo", disse.
Na cena da morte de Gleison, havia ainda um quarto suspeito, que aparece de camiseta listrada nas imagens de videomonitoramento que flagraram o momento do crime. Mateus Pereira Machado morreu baleado na troca de tiros, quando o marido da dona da lanchonete reagiu ao assalto.

RELEMBRE O CASO

latrocínio aconteceu no no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, na noite de 18 de agosto. Gleison Lúcio Moreira tinha 26 anos e trabalhava como cozinheiro na lanchonete há menos de um mês. Ele foi atingido com um tiro na mão e no peito.
Câmeras de segurança flagraram o momento do tiroteio, que começou por volta de 23h. Um policial militar, que é marido da dona da lanchonete, reagiu ao assalto e trocou tiro com os três criminosos, que fugiram em seguida.
Gleison tinha três filhos, e a namorada dele estava grávida na época do crime.

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