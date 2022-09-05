Frentista contrata hackers e dá prejuízo de R$ 88 mil em posto no ES

Um frentista de 23 anos foi preso, nesta quinta-feira (1º), suspeito de participar de um esquema criminoso de invasão ao sistema de compras e vendas do posto de combustível onde ele trabalhava, em Vila Nova, Aracruz Norte do Espírito Santo . Após contratar hackers de outros Estados, ele deu prejuízo de R$ 88 mil ao estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil , o frentista, que não teve o nome divulgado, trabalhava no posto havia um ano e meio. Ele já ocupava um cargo de confiança e era responsável por fechar o caixa do estabelecimento. Com pleno acesso ao sistema de controle de compras e vendas, ele conseguiu permitir o acesso remoto de hackers, que modificavam as ordens.

"O frentista entrou em contato com hackers de outros Estados que entraram no sistema do posto de combustível e fizeram uma análise completa de como ele funcionava. Eles conseguiram entrar, entender essa sistemática e algumas fragilidades do sistema, e conseguiram apagar algumas vendas", explicou o delegado Leandro Sperandio, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz.

Com vendas deletadas do sistema, acabava "sobrando" dinheiro do caixa, valor que era retirado pelo frentista.

"O padrão de segurança do posto era: de tempos em tempos, o frentista pegar o dinheiro do caixa e realizar um depósito na conta do posto, que era feito lá mesmo em um caixa eletrônico 24h. Logo após os hackers apagarem algumas vendas do sistema, o frentista ia até o caixa, depositava o dinheiro na conta do posto e fazia um segundo depósito na própria conta pessoal dele", completou Sperandio.

SUSPEITO USAVA SITE DE PÔQUER E CRIPTOMOEDA PARA LAVAR DINHEIRO

Mas o dinheiro não ficava muito tempo na conta do frentista: para lavar essas quantias, ele comprava crédito em jogos virtuais.

"Ao sair do trabalho, ele acessava a internet, comprava créditos em jogos virtuais de pôquer e depois realizava a transferência desses créditos para criptomoedas. Assim ele conseguia dividir o lucro com os hackers." Delegado Leandro Sperandio - Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz

Segundo a polícia, essa tática de trocar por criptomoedas era para tentar dificultar as investigações. "A criptomoeda é virtual e deixa menos rastros do que em uma conta bancária, por exemplo", ressaltou o delegado.

COMO O DONO DO POSTO DESCOBRIU?

As investigações mostraram que o frentista conseguiu colocar o esquema em prática durante cinco meses. Ele começou com valores pequenos, como R$ 50 por dia, e agora chegava a furtar até R$ 1.500 por vez.

Há cerca de três semanas, o dono do posto percebeu um desfalque, o que acendeu a suspeita de uma possível fraude. É que ele verificou que havia comprado uma quantidade de combustível nos últimos meses, mas não teve o retorno financeiro esperado.

"A vítima percebeu, analisando o controle de compra e de venda de combustíveis, que havia um desfalque muito grande, já no valor de R$ 88 mil. Iniciamos então as investigações e descobrimos o esquema", comentou Sperandio.

CÂMERA FLAGROU FRENTISTA PEGANDO O DINHEIRO

Imagens mostram frentista, de 23 anos, pegando dinheiro em posto de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Após as semanas de investigação, inclusive das imagens do posto, que mostraram o frentista pegando o dinheiro e depositando no Caixa 24 horas, a polícia montou uma campana para pegá-lo no flagra.

"Nos dirigimos até o local dos fatos. Esse frentista realizou a primeira subtração do dia, foi abordado e preso em flagrante delito. Primeiramente negou a prática do crime, mas diante das provas demonstrou-se arrependido e confessou o crime com riqueza de detalhes", disse o delegado.

O frentista foi autuado em flagrante por furto qualificado e já teve a prisão convertida para preventiva. "Ele cometeu essa operação 1.010 vezes. Então tecnicamente ele cometeu mil furtos e vai ser indiciado por isso."